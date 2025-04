Hot Wheels Monster Trucks aterrizó en Costa Rica y pudimos hablar con los pilotos de esos chuzos

Solo vea las llantotas de este Hot Wheels Monster Truck. (Albert Marín)

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow ‘n’ Fire aterrizó por primera vez en Costa Rica y los chuzos ya están causando sensaciones en el estadio Nacional.

Este viernes, La Teja estuvo presente en el proceso de preparación del terreno, el cual ya tiene la forma de una auténtica pista de competencia para los enormes Hot Wheels.

Ver estos monstruosos carros no tiene precio. (Albert Marín)

La experiencia verdaderamente fue increíble porque incluso pudimos observar cómo los pilotos y sus equipos de trabajo afinaban los últimos detalles de sus camiones monstruo y, por supuesto, aprovechamos para conversar con algunos de ellos, quienes en su mayoría son estadounidenses y ninguno habla español.

Primero, charlamos con Shane Phreed, quien cuenta con 32 años de experiencia en este tipo de aventuras. Es la primera vez que se presentará en Costa Rica con su Race Ace, el cual ya estaba retirado, pero recobró vida y sonará como nunca en la pista.

“Es la cuarta vez que estoy en Costa Rica, estoy muy contento de estar acá, me encanta. No he podido hacer muchos viajes porque hemos estado ocupados con las exhibiciones en el país, pero las playas y montañas son superbonitas”,

Shane nos presentó su monstruoso carro y, para mí sorpresa, me permitió subirme. Sin duda, fue una experiencia increíble e inolvidable, y por supuesto aproveché para tomarme fotos.

Shane Phreed posó y todo con su Race Ace. (Albert Marín)

Junto a Phreed estaba Vern House, otro experimentado piloto que se declaró enamorado de las cataratas del país y los volcanes. Vern cuenta con un Demo Derby, el cual fue inspirado en el juguete para niños creado en 1968.

“Tengo cerca de 20 años en el mundo de los monster trucks. Es mi primera experiencia aquí y espero que este evento sea una experiencia divertida”, mencionó Vern.

House contó que ha estado cuatro semanas en el país y los ha aprovechado al máximo pues ha turisteado y conocido personas, por lo que tiene un muy buen concepto de Tiquicia.

“Voy a estar haciendo unos trucos y el público puede esperar sorpresas. Hay cosas que podré hacer y otras que no (por reglamento). El clima está perfecto, se ve muy bien”, agregó.

El Demo Derby de Vern House hace homenaje a su versión en juguete de 1968. (Albert Marín)

Aprovechamos para observar cómo los trabajadores movían la tierra, mientras los vehículos antiguos quedaban en el fondo, verdaderamente es de admirar todo el trabajo que hacen y es un constante ajetreo.

Cabe decir que los pilotos son personas muy cercanas y amigables.

En el camino, descubrí que uno de los motociclistas que también van a tener participación corrió en una de las películas de Rápidos y Furiosos, él es Jeff Griffin y compartió su opinión sobre nuestro país y la exhibición.

“Yo espero que la energía de Costa Rica sea increíble, es mi primera vez acá. He visto que aquí se hace motocross, pero es la primera vez que Hot Wheels aparece con Monster Trucks aquí y esto me hace muy feliz”, detalló Jeff.

Jeff Griffin será parte del show con su motocicleta. (Albert Marín)

Griffin hubiera deseado poder pasear y conocer nuestros destinos; sin embargo, por temas de tiempo, en esta ocasión solamente ha podido dedicarse a la preparación y a los movimientos del aeropuerto al hotel y del hotel al estadio, de hecho el lunes ya tiene que irse.

Aún quedan algunos espacios para el evento que dará inicio este viernes a las 8 p.m. Los precios de las entradas van desde los 15.000 colones incluyendo cargos por servicios, y las funciones continuarán este sábado y domingo.

El estadio será la pista perfecta del evento. (Albert Marín)

Todos los preparativos se realizan con mucho cuidado. (Albert Marín)

Estos carritos viejos serán parte del show. (Albert Marín)

Vea nada más el tamaño de una de las llantas de estos chuzos. (Albert Marín)

Los monster trucks son una obra de arte. (Albert Marín)

Los amantes de la adrenalina disfrutarán de un evento sin límites. (Albert Marín)

Ver estos monstruos haciendo piruetas es de lo más esperado. (Albert Marín)