Influencer tica reveló detalles del pleito que se le armó con la ex de su novio en Picnic Fest

Influencer tica contó el pleito que se le armó con la ex de su novio en reconocido evento. (Fio Reds/TikTok)

Fio Reds, una creadora de contenido nacional, contó el enfrentamiento que tuvo con la ex de su novio durante Picnic Fest, el evento que reúne a grandes artistas y que recibe a miles de asistentes.

La joven compartió un video, por medio de su cuenta de TikTok, en el cual contó su ruda experiencia, la cual provocó una ola de reacciones y comentarios.

“Bueno, esto es un storytime (historia) demasiado esperado, pero necesitaba subirlo cuando me sintiera lista, para dar un poco de contexto. Yo a la ex de mi novio si acaso la he visto en mi vida dos veces, nunca he tenido contacto con ella”, inició Fio.

Luego, aclaró que conoció a su novio cuando él estaba soltero y que este ya tenía tiempo de estar sin pareja. También mencionó que contó su historia para que otras mujeres no tengan que pelear por un hombre.

Picnic Fest reunió a miles de personas. (Jorge Navarro para La Nación y La Teja, Jorge Navarro para La Nación y La Teja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Estábamos bailando, cuando veo que, en vez de pasar como otras personas, deciden (la ex de su novio junto a otra joven) pasar al frente mío y empujarme contra la valla. Entonces, se me tiran encima y yo me voy contra la valla, a lo cual digo: ‘mae, es demasiado obvio que fue intencional que quisieron empujarme’, pero bueno, lo dejé pasar”, continuó.

Después de esto, siguió bailando y disfrutando, pero en determinado momento tuvo que salir porque había mucha gente.

“Donde vamos saliendo, están las dos, la ex de mi novio y su amiga, solas, y yo tenía que pasar por ahí. En lo que paso, voy con la mano agarrando a mi novio y la amiga de ella, me hace una zancadilla y me tropiezo, ahí, bueno, la perdí. Generalmente, no soy una persona pleitera, para nada, pero cuando me intentan humillar, ahí la pierde cualquiera”, agregó Fio.

Debido a lo sucedido, la influencer comenzó a gritar y explotó. Sin embargo, en ese momento llegó otra chica que la apoyó y logró calmarla, ofreciéndole palabras de aliento y defendiéndola con todo. A pesar de su enojo, nunca llegó a agredir a nadie.

Eso sí, le tiró con todo a la ex de su novio y le hizo saber por qué él está ahora mucho mejor.

“La ‘amiga’ peleando por algo que no era de ella”, “La entiendo, hasta yo sentiría envidia si mi ex llegara a tener una novia tan guapa como vos”, “La mae creyó que estaba en el recreo del kínder, qué vergüenza”, “Fio estás radiante y hermosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió.