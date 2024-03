Julián Marley y The Wailers complacerán a los ticos en el Mae Fest.

Si usted quiere vivir una experiencia musical con buena vibra y emociones, queremos invitarlo al Mae Fest, una fiesta que reunirá a Julián Marley, The Wailers, Ruby Chase Us, Mikayla Taylor Us, Mentados CR, Barzo CR y muchos otros más.

El grupo jamaiquino The Wailers fue liderado por el vocalista y guitarrista Bob Marley, así que sus fans podrán recordarlo por medio de las melodías de esta agrupación y más aún porque estará también presente el hijo de Bob Marley, el cantante británico Julián Marley.

El cantante Julián Marley, hijo de Bob Marley, tendrá protagonismo en este esperado evento para los amantes del reggae.

Este evento estará repleto de muy buena música y un ambiente espectacular. Mae Fest significa festival de música, arte y entretenimiento, y promete ofrecerle al público una experiencia única.

La actividad tendrá lugar el próximo 12 de mayo en el Centro de Eventos Pedregal, Belén, Heredia, la cual se iniciará desde las 12:00 m.d., y finalizará a las 10:00 p.m., y es, exclusivamente, para personas mayores de edad.

El festival contará también con talleres interactivos, murales, artistas que transforman el espacio en creación y un “Silent Party” (fiesta silenciosa), que sumergirá a todos los asistentes en melodías, danza y baile.

Habrá áreas de comida, venta de cervezas, pymes, zonas de entretenimiento y áreas de descanso, para que desde ya se vaya preparando.

Las entradas ya están a la venta en eticket.cr para las personas que cuentan con tarjetas de American Express y el precio es de 25 mil colones en la localidad Early Bird.

LEA MÁS: El reggae inundará el país el próximo 20 de abril con concierto de Gondwana

Los días lunes 1° y martes 2 de abril pueden comprar sus entradas los clientes BAC y a partir del miércoles 3 de abril pueden adquirir sus entradas con cualquier tarjeta.

De momento, solo estarán a la venta los boletos en el sector Early Bird; cuando se agoten, se irán habilitando las demás localidades.

Los precios de las otros sectores van desde los 35 mil colones hasta los 125 mil colones. Para más información puede comunicarse al 2295 - 9400.