KatrinaFest llega a San José: gastronomía, arte y cultura para celebrar el Día de Muertos

El parque Nacional, en San José centro, se prepara para recibir el KatrinaFest, un evento que se suma a las celebraciones del Día de Muertos, para los que disfrutan disfrazarse y maquillarse como catrinas.
Gastronomía y artesanía para todos los gustos
Los asistentes podrán disfrutar de venta de tacos, pan muerto y otras delicias mexicanas. Además, habrá artesanías y presentaciones artísticas.
Este año, KatrinaFest contará con una producción llamada “Recuérdame”.
El evento se realizará los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre. La entrada es gratuita y el horario se estará anunciando próximamente.
