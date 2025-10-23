Eventos

KatrinaFest llega a San José: gastronomía, arte y cultura para celebrar el Día de Muertos

El parque Nacional, en San José, se une a la celebración del Día de Muertos con el KatrinaFest

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El parque Nacional, en San José centro, se prepara para recibir el KatrinaFest, un evento que se suma a las celebraciones del Día de Muertos, para los que disfrutan disfrazarse y maquillarse como catrinas.

Gastronomía y artesanía para todos los gustos

Los asistentes podrán disfrutar de venta de tacos, pan muerto y otras delicias mexicanas. Además, habrá artesanías y presentaciones artísticas.

Este año, KatrinaFest contará con una producción llamada “Recuérdame”.

El evento se realizará los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre. La entrada es gratuita y el horario se estará anunciando próximamente.

