Le contamos los detalles de dos conciertazos que podrá disfrutar en Parque Viva

Los Ángeles Azules volverán a Parque Viva el 18 de noviembre. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Durante los próximos meses, artistas de la talla como Los Ángeles Azules y el dúo australiano Air Supply, vendrán a Costa Rica para deleitar a sus fans con sus mejores éxitos en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Este miércoles, la productora Arceyut Producciones informó que Los Ángeles Azules se presentarán con la cantante colombiana Paola Jara.

“Los amantes de la cumbia podrán disfrutar de su música el próximo sábado 18 de noviembre, en un concierto de reprogramación debido a la cancelación de Expo San Carlos en abril.

“Los Ángeles Azules compartirán escenario con Paola Jara, quien se presentará por primera vez en suelo tico, en un evento también para todo público”.

Las puertas de Parque Viva abrirán desde las 2 p.m. para que todas las personas puedan disfrutar de diferentes actividades de entretenimiento. Las entradas están a la venta en el sitio www.publitickets.com y los precios son los siguientes:

- Gramilla: $35,10 (₡18 mil).

- Zona 500: $46,80 (₡24 mil).

- Zona 503 Premium: $55 (₡29 mil).

- Zona 400: $70,20 (₡37 mil).

- Zona 403 Premuim: 93,60 (₡49 mil).

- Golden circle de pie: $117 (₡62 mil).

Ojo: Las personas que compraron su entrada para la Expo San Carlos y no solicitaron devolución del dinero, podrán ingresar al concierto con ese mismo boleto.

Una noche llena de romance

Para complacer el gusto de distintas generaciones, el dúo australiano Air Supply regresa a Costa Rica. Su concierto será el sábado 27 de abril del 2024, en Parque Viva, donde presentarán todos sus éxitos, incluidos temas como “Lost in Love”, “Every Woman in the World” y “All Out of Love”.

Esta será la cuarta vez que la banda, conformada en 1975 por Russell Hitchcock y Graham Russell, se presenta en nuestro país. Su último show fue en el 2006.

Este concierto tendrá como invitada especial a La Orquesta Filarmónica, dirigida por Marvin Araya, y las entradas saldrán a la venta el próximo viernes 13 de octubre a las 10 a.m., a través del sitio www.publitickets.com.

Estas son las localidades a la venta y sus precios:

- Zona 500 general: $82 (₡43 mil).

- Zona 400 general: $117 (₡62 mil).

- Golden circle 101-103: $129 (₡68 mil).

- Golden circle 102: $152 (₡80 mil).