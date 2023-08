Mario Giacomelli da su opinión de “Sound of Freedom”, la película más polémica de los últimos años

Sound of Freedom habla del tráfico de menores. Angel Studio.

La película “Sound of Freedom” (Sonido de libertad) se estrenará en las principales salas de nuestro país el 31 de agosto y muchos están a la expectativa sobre la producción, que habla de la problemática del tráfico de menores.

Esta cinta es producida por el actor mexicano Eduardo Verástegui y protagonizada por Jim Caviezel, quien diera vida a Jesús en La Pasión de Cristo, película dirigida por Mel Gibson, pero a lo largo de semanas ha estado rodeada en la polémica por el tema que toca.

Tiempo Libre conversó con el crítico de cine Mario Giacomelli, quien dio su punto de vista acerca de esta historia.

“Hay toda una controversia, que en mi criterio responde a una campaña de mercadeo para promover la película, aunque toque un tema que es muy importante.

“Y esto me parece algo brillante, que no tiene precedentes en la historia del cine, creo que desde hace muchos años no se ha visto una campaña así. Es algo muy de ahora, para redes sociales es brillante porque estimula al público, haciéndoles creer que hay alguien que no quiere que la película sea vista”, comentó.

En criterio del experto italiano, la película no está siendo sepultada y no es difícil verla.

“Es una película que se distribuye comercialmente en todo el mundo poco a poco y que va sumando ganancias a través de la preventa, es una campaña de mercadeo que funciona perfectamente”, agregó.

La película cuenta la historia de Timothy (Tim) Ballard, un exagente que se dedica a rescatar niños en Colombia. Angel Studio.

Pero, ¿Sound of Freedom es tan controversial como la pintan?

Giacomelli destacó que la película trata sobre tráfico sexual, un tema muy importante, pero la controversia no surge de algo que se dice la película, porque no se está denunciando a nadie y cree que se han dicho mentiras acerca de esta producción.

“La pintan como si fuera la primera película que se ha hecho sobre tráfico sexual, como si nadie hubiera tocado el tema. Me parece que hay películas más atrevidas, arriesgadas y también documentales reveladores sobre este tema.

“Esta controversia generada en redes sociales no se hace nada para apoyar alguna causa. Si uno ve la película verá que no se menciona a personajes relacionados con el tráfico sexual y revela un dato fuerte, pero hasta el final.

“Claro que es una película incómoda, pero no hay ningún tipo de denuncia sobre alguna persona o institución. Me parece que se le da un tratamiento superficial a un tema que es muy delicado”, manifestó.