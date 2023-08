Mario Giacomelli recomendó películas que hablan del delicado tema de la trata sexual de menores

Sound of Freedom se estrenará en las salas de cine del país el 31 de agosto. Archivo. (Captura de pantalla)

El estreno de la película “Sound of Freedom” (Sonido de Libertad) trajo a la mesa un tema delicado, como es la trata y abuso sexual de niños y jóvenes.

Pero esta producción no es la única que toca un tema sensible y en criterio del crítico de cine Mario Giacomelli, toca un tema sensible, pero de una manera superficial.

Por eso, en Tiempo Libre le consultamos si conocía sobre otras producciones, ya sean películas o documentales que en su parecer, hablan de la trata de menores de una forma más atrevida y que mencionan a personas o instituciones ligadas con este lamentable delito y con buen experto que es, nos dio varios nombres.

“Con Sound of Freedom lo que sucede es que le hacen publicidad, como si fuera la primera película que se ha hecho sobre tráfico sexual, como si nadie hubiera tocado el tema y hay otras películas más atrevidas y arriesgadas.

“Es una película incómoda, claro, pero me parece indignante que se le dé un tratamiento superficial a un tema que es muy delicado”, destacó.

La actriz Rachel Weisz protagonizó "Secretos peligrosos" en el 2010. Twitter.

¿Cuáles más ver?

El italiano recomendó “Secretos peligrosos”, una producción del 2010, protagonizada por Rachel Weisz, que es una oficial de paz en la posguerra de Bosnia y hace acusaciones fuertes sobre una red de tráfico sexual, que involucraba a altos funcionarios.

“En México se grabó una que se llama ‘Las elegidas’, que es del 2015 y el año pasado se lanzó una llamado ‘La chica en la habitación 13′ y también existe una producción llamada ‘El crimen sin perdón’.

“Hay documentales muy buenos, que me parecen tienen más contundencia, porque cuentan con pruebas y se retratan muchas situaciones”, dijo.

“La Chica en la Habitación 13″ está basada en hechos reales y cuenta la historia de Grace, una joven que después de pasar tres años en rehabilitación, intenta rehacer su vida. Sin embargo, su expareja y traficante de drogas la secuestra para venderla como esclava sexual.

Por otro lado, “El Crimen sin perdón” cuenta la historia de Adriana, una muchacha de 13 años, de la Ciudad de México, que es secuestrada por una red que se dedica al tráfico sexual y su hermano de 17 emprende una aventura para rescatarla.