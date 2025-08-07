Oktoberfest regresa con un cambio histórico para su doceavo aniversario

Costa Rica vivirá uno de los mejores festivales del mundo y viene con novedades. (Comunicación Oktoberfest Costa Rica /Marjorie Valverde)

El Oktoberfest Costa Rica, el festival más feliz del mundo, regresa en su edición número 12 con más fuerza que nunca y novedades que marcan un antes y un después en su historia.

Este año, el evento se celebrará durante dos fechas: del 3 al 5 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal y el 11 de octubre en el nuevo Oktoberfest Village en Nebula Center, una expansión inédita que permitirá vivir la experiencia alemana en dos espacios únicos.

“El Oktoberfest Costa Rica 2025 no es solo una edición más: es la más grande que hemos hecho hasta ahora. Estamos creciendo con más zonas, más actividades y nuevas experiencias para todos los públicos”, mencionó Pablo Formal, organizador del evento.

Las personas disfrutan mucho el Oktoberfest y hasta se disfrazan. (Comunicación Oktoberfest Costa Rica /Marjorie Valverde)

Como parte de las novedades más llamativas, el tradicional traje alemán tomará protagonismo.

Otra gran novedad será el certamen Chica Oktober, un espacio abierto para quienes deseen formar parte de esta celebración con actitud, carisma y espíritu festivo. Las personas interesadas pueden consultar las bases en https://www.instagram.com/oktober_cr/.

Si no se lo quiere perder, vaya comprando las entradas. (Comunicación Oktoberfest Costa Rica /Marjorie Valverde)

Las entradas para ambas fechas ya están disponibles en OktoberCR.com en modalidad de preventa, con precios especiales por tiempo limitado.

Los precios de los boletos están por ahora entre los 16 dólares (7.985 colones) hasta los 50 dólares (24.950 colones) para paquetes. Los precios no incluyen cargos por servicios.

Como siempre, el festival promete música en vivo, gastronomía bávara, más de 150 estilos de cerveza, concursos, actividades familiares y la energía contagiosa que caracteriza esta celebración.