Pasatiempo se convirtió en una oportunidad para que policía represente a Costa Rica

La Policía aprovecha su tiempo libre pasa salir a correr. (Cortesía)

Algo que inicialmente era un pasatiempo en su tiempo libre, permitirá que una policía y abogada celebre el Día de la Madre de una manera bastante diferente.

Se trata de Yorlany Chamorro, una vecina de Heredia, de 52 años, quien irá a representar a Costa Rica en un mundial de atletismo en Suecia.

Yorlany Chamorro ha triunfado en varias competencias en el país. (Cortesía)

“Tengo un año y ocho meses de estar entrenando fijo, con un plan de preparación por medio de un profesional, que es don Freddy Madrigal. Entrenamos los sábados en La Sabana, ahí nos reunimos. Yo siempre he corrido por salud, pero me comenzó a gustar esto desde una vez que corrí en el Colegio de Abogados de Costa Rica, antes de pandemia”, mencionó Yorlany.

En ese momento, Chamorro ganó su primer título en su categoría máster, para personas mayores de 30 años, era algo que no esperaba y así fue como nació esa inquietud por seguir compitiendo. También se inscribió en la Asociación Deportiva Máster de Atletismo (ADEMA).

La atleta recalcó la importancia de aprovechar los ratitos libres para algo beneficioso para la salud y demostró que el trabajo no es un obstáculo. A pesar de su gran labor como oficial de la Fuerza Pública, no se detuvo y, además de correr, aprovechó para estudiar y se convirtió en abogada, así que actualmente es asesora de los policías en la misma institución.

Yorlany viste con orgullo su uniforme de policía y en su tiempo libre sale a correr. (Cortesía)

Chamorro, al igual que sus compañeros, utiliza con orgullo su uniforme, botas, chaleco y anda en operativos, así que ella dedica la mayor parte de su tiempo a su trabajo, el cual realiza con mucha dedicación y es su tiempo libre se prepara para las competiciones con mucha disciplina.

A Yorlany le ha tocado levantarse a las 3:30 a.m. para entrenar antes de llegar a su trabajo a las 6 a.m., y para poder participar en el mundial tuvo que contar con un historial en atletismo que respaldara su desempeño, tener victorias en torneos, estar acreditada con ADEMA y tener un registro de tiempos y porcentajes.

Uno de los mayores apoyos de Yorlany ha sido su hijo Maikol Solano, quien además de ser profesor de educación física, desempeña un papel crucial en su rutina de entrenamiento. Su muchacho no solo le da orientación en cuanto a ejercicios, sino que también le ayuda a mantener su buena condición física mediante una serie de ejercicios en casa y la impulsa a mejorar.

La atleta ha tenido que madrugar para entrenar antes de irse a trabajar. (Cortesía)

“Yo le pido a Dios que me ayude a bajar los 3 minutos porque yo quiero hacer una buena presentación. Me he exigido mucho en la alimentación, hidratación y descanso”, mencionó la herediana.

Yorlany tiene una marca de 03:02 en los 800 mteros, que es con la que va a competir; sin embargo, espera mantenerla o mejorarla para dejar en alto el nombre de Costa Rica. También participará en la prueba de 10 kilómetros.

Yorlany es abogada y asesora en la Fuerza Pública. (Cortesía)

El Campeonato Mundial de Atletismo Máster se llevará a cabo del 13 al 25 de agosto en Gotemburgo, Suecia, en su 25º aniversario. Chamorro competirá la prueba de 800 metros justo el 15 de agosto a la 1:35 p.m. hora de Suecia, 5:35 a.m. hora tica. La de 10 kilómetros es el 18 de agosto a la 1 de la tarde hora local, 5 de la mañana en Tiquicia.

Atletas de todo el mundo participarán en el evento, y habrá varios competidores costarricenses, entre ellos destaca también don Raúl López, un reconocido atleta que también da clases de baile. El adulto mayor de 69 años competirá el próximo 20 de agosto en los 5.000 metros de marcha.

Don Raúl López irá también a representar a Costa Rica en la categoría máster. (Cortesía)

Además, don Raúl también tendrá protagonismo el 25 de agosto en la clausura del mundial, que consistirá en una marcha de 20 kilómetros.

