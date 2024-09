Perrita le salvó la vida a su dueño y él se lo agradece organizando la Viva Feria de Mascotas. (Cortesía)

Una perrita llamada “Alaska”, que es una labrador, se puso la capa de superhéroe al convertirse en un verdadero ángel en la vida de Manrique Segura Selva, coordinador de Viva Feria de Mascotas, un festival muy importante en nuestro país que celebrará su segunda edición.

Los perritos se han vuelto toda una tendencia, no solo por su inocencia, energía y amor, sino también por los múltiples beneficios que aportan a la salud mental de sus dueños. Y hay muchas historias que lo demuestran, pero queremos contarles la de Manrique, ya que él quiso agradecerle a su gran amiga de cuatro patas aportando su granito de arena en la feria.

Alaska es una perrita labrador muy amigable. (Cortesía)

Viva Feria de Mascotas es un evento que tiene como objetivo ofrecer los mejores productos y servicios para el bienestar de nuestros adorables peluditos, y es una excelente manera de devolver un poco de lo mucho que ellas nos dan. Conversamos con Manrique para conocer más a fondo su historia.

“Es la primera vez que tengo un perro que me ve con ojos de ‘Yo soy su papá’. Alaska llega en un momento de mi vida superduro, donde yo estaba en una depresión. Ella tiene como unas manchitas detrás de los hombros y me di cuenta de que es un ángel en mi vida porque me dio ganas de salir adelante, de superarme”, nos contó Segura.

Manrique es muy feliz con sus dos amores caninos. (Cortesía)

El nombre que le puso a la peludita surgió porque es un lugar que le gustaría conocer en algún momento, y así cada vez que la llama, siente que está un paso más cerca de realizar ese sueño.

El coordinador recordó lo mucho que le ha aportado su mascota y su gran labor para ayudarlo a seguir adelante, además, le permitió conocer ese amor puro, por lo que participar en la feria le genera ese sentimiento de agradecimiento hacia los chineados de la casa, incluso ya sumó una perrita más a su familia, que se llama Frida y es una mezcla de razas, ella fue recogida de la calle.

Frida y Alaska son perritas muy felices y algo que saben muy bien es dar amor. (Cortesía)

“Salís de tu casa, vas a la pulpería, te regresás y te saluda otra vez como si tuviera 24 horas de no verte. Ese amor incondicional que te da una mascota te genera endorfinas, te da felicidad, el ritmo, te mejora la vida”, agregó Manrique.

Es por eso que, actualmente trabaja arduamente y se preocupa por la salud y bienestar de estos pequeñitos que no tienen maldad y que además de sus travesuras, generan muchos sentimientos, pero no solo eso, sino que busca que sus familias también la pasen bien y puedan crear momentos inolvidables.

Frida encontró una familia que le da mucho amor. (Cortesía)

“Nos gusta que la actividad tenga un sentido de experiencia, que la gente lo disfrute, que aprenda y que se den cuenta de que las mascotas llegan a tu vida y a tu casa por algo, que nunca nadie te va a volver con los ojos que tu mascota te ve”, mencionó Segura.

Así que si usted quiere sumarse y disfrutar en Viva Feria de Mascotas, le contamos que la actividad tendrá lugar el próximo sábado 28 y domingo 29 de setiembre en Parque Viva, en un horario de 10 a. m., a 7 p. m. El evento contará con una amplia oferta de productos y servicios diseñados para consentir a los caninos y descubrir las últimas tendencias.

“Lo más importante es que todos los eventos que nosotros desarrollamos tienen dos objetivos: uno que sea memorable, significa que la gente va, lo disfruta y lo recuerda como un lindo momento en familia, y el otro es, que tenga un ADN de educación, que es lo más importante”.

Frida y Alaska disfrutan mucho la época de Navidad. (Cortesía)

“Vamos a tener una tarima en la que estarán profesionales, el 90% de los cuales son doctores y veterinarios con especialidades en alimentación, dermatología canina y otras, que nos enseñarán sobre esa responsabilidad”, recalcó Segura.

Por segundo año consecutivo, a través de charlas y talleres, expertos compartirán valiosos consejos sobre el cuidado y salud de las mascotas, educación y entrenamiento para garantizarles una vida feliz y saludable.

Viva Feria de Mascotas 2023 estuvo repleto de peluditos y se espera que este año sea igual. (Rafael Pacheco Granados)

La entrada al evento es gratuita y el costo del parqueo es de 4.000 colones, así que si no tenía planes para este fin de semana, esta es una gran oportunidad.

“Lo mejor que tiene nuestra feria es que hay que conocer que la tenencia de mascotas es una gran responsabilidad, entonces ese es el ADN”, concluyó el coordinador.