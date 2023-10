San José se llenará de terror, fantasía y ciencia ficción con festival de cine Histeria

Del 18 al 22 de octubre, la segunda edición del Histeria Festival Internacional de Cine Fantástico traerá 50 películas de terror, fantasía y ciencia ficción a San José.

Además de la proyección de estos largometrajes, el festival expondrá charlas y una competencia de cortometrajes costarricenses. Estos audiovisuales en contienda son La ventana, Vórtice, Hipnos, Rojo Pink, Los Gigantes y Los amores de una bruja.

En cuanto a los filmes que se mostrarán en la selección, que lleva por nombre ‘Pesadilla Intensa’, sobresalen Smiley Face, Bulaos, Pavura, Silhouette Man, Swamp Crow, Sacrificio y Safe.

'La Ventana', 'Vórtice' e 'Hipnos' son tres de los cortometrajes nacionales que competirán en el festival de cine Histeria. (Instagram Histeria Film Fest)

Además, en la sección ‘Realidades y animados’, se podrán ver cortometrajes como Fight For Ukraine, Ghost Hunters Kids Part II, The Last Dance with the Persian Cheetah, El Sepultero, Bearzebub, Clsoing Time, Hannibell, Liminal y The Pattern.

La ceremonia de inauguración del Histeria festival se llevará a cabo el 18 de octubre, a las 8 p. m., en el Cine Magaly. Ese primer día se proyectará Los amores de una bruja, de Jurgen Ureña, y Tiempos Futuros, de Víctor Checa.

Las otras sedes del festival serán Cinema San Pedro, el Centro de Cine, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Veritas. Para asistir a las programaciones, es necesario adquirir la entrada en cada uno de los sitios web de las sedes josefinas.

A continuación, agregamos la programación completa del festival:

Miércoles 18 de octubre, en Cinema San Pedro

4 p. m: Selección de cortometrajes de gore y terror Pesadilla Intensa: Visceras y Motosierras.

Selección de cortometrajes de gore y terror 6 p. m: Extraña Regresión (1985).

(1985). 8 p. m: Lava (2020), una animación argentina de ciencia ficción.

Jueves 19 de octubre

4 p. m : 27 horas con la muerte (1982), en Cinema San Pedro.

: (1982), en Cinema San Pedro. 5 p. m: Charla Final Girl, en el Centro de Cine.

Charla en el Centro de Cine. 6 p. m: Selección de cortometrajes de fantasía Travesías encantadas, en Cinema San Pedro , seguido de conversatorio con Jairo Pinilla y el director Simón Hernández en el auditorio de la Facultad de Derecho en la Universidad de Costa Rica.

Selección de cortometrajes de fantasía en Cinema San Pedro seguido de conversatorio con Jairo Pinilla y el director Simón Hernández en el auditorio de la Facultad de Derecho en la Universidad de Costa Rica. También 6 p. m : Exegesis de Lovecraft (2021), en el Cine Magaly; y 27 horas con la muerte (1982)- en el auditorio Roberto Sasso Sasso de la Universidad LCI Veritas.

: (2021), en el Cine Magaly; y (1982)- en el auditorio Roberto Sasso Sasso de la Universidad LCI Veritas. 7 p. m: El Sacrificio (2022), en el Centro de Cine.

(2022), en el Centro de Cine. 8 p. m: El Codo del Diablo (2020), largometraje documental costarricense, en Cinema San Pedro.

Viernes 20 de octubre

3 p. m: Extraña Regresión (1985), en el auditorio Roberto Sasso Sasso de la Universidad LCI Veritas.

(1985), en el auditorio Roberto Sasso Sasso de la Universidad LCI Veritas. 4 p. m: Triángulo de oro (1984), en Cinema San Pedro.

(1984), en Cinema San Pedro. 5 p. m: Charla Lovecraft, en el Centro de Cine.

Charla en el Centro de Cine. 6 p. m: Cortometrajes Mundos Animados en Cinema San Pedro; y competencia nacional de cortometrajes en el Cine Magaly.

Cortometrajes en Cinema San Pedro; y competencia nacional de cortometrajes en el Cine Magaly. 7 p. m: Cortometrajes y Donde duerme el horror (2010), en el Centro de Cine.

Cortometrajes y (2010), en el Centro de Cine. 8 p. m: El Sanatorio (2010), largometraje costarricense de comedia y terror, en Cinema San Pedro; y Tiempos futuros (2021), largometraje ciencia ficción en el Cine Magaly.

Sábado 21 de octubre

2 p. m: Competencia nacional de cortometrajes en el Cinema San Pedro.

Competencia nacional de cortometrajes en el Cinema San Pedro. 2:30 y 4 p. m: Belisario en el planetario de la UCR. Reservaciones a través del formulario en el Facebook de UCR Cine.

en el planetario de la UCR. Reservaciones a través del formulario en el Facebook de UCR Cine. 4 p. m: Selección de cortometrajes de ciencia ficción en Cinema San Pedro / Kim’s Video (2023) en el Cine Magaly.

Selección de cortometrajes de ciencia ficción en Cinema San Pedro / (2023) en el Cine Magaly. 5 p. m: Charla Terror Japonés en el Centro de Cine.

Charla en el Centro de Cine. 6 p. m: Selección de cortometrajes de terror paranormal Risas en la Oscuridad en el Cine Magaly y en Cinema San Pedro. Seguidamente, charla Fantasmogénesis el fenómeno del más allá en San Pedro.

Selección de cortometrajes de terror paranormal en el Cine Magaly y en Cinema San Pedro. Seguidamente, charla en San Pedro. 6 p. m : La Venganza de Jairo (2020) en en el auditorio Roberto Sasso Sasso de la Universidad LCI Veritas.

: (2020) en en el auditorio Roberto Sasso Sasso de la Universidad LCI Veritas. 7 p. m: The People under the stairs (1991) en el Centro de Cine.

en el Centro de Cine. 8 p. m: Exegesis de Lovecraft (2021) en Cinema San Pedro / Cortometrajes de ciencia ficción Inmersión Cinética en el Cine Magaly.

Domingo 22 de octubre