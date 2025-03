Terremoto de Cinchona marcó a una joven y despertó una pasión y un amor que nunca imaginó

Terremoto de Cinchona despertó un amor sin medida en una joven y así lo demuestra. (Adriana Ortega/Cortesía)

El terremoto de Cinchona, que marcó la historia del país el 8 de enero de 2009, despertó amor y pasión en una joven llamada Adriana Ortega, quien nunca imaginó que sus ganas de ayudar la llevarían a crear una organización de rescate animal.

Cuando ocurrió el terremoto, Adriana estudiaba publicidad y relaciones públicas, algo muy diferente a lo que hace ahora, pero al darse cuenta de que los equipos de emergencia necesitaban voluntarios, decidió ser esa mano amiga y pensó en el bienestar de las mascotas.

Fue entonces cuando se dispuso a ayudar, sin pensar que uno de sus rescatados, Chonito, la marcaría y la motivaría a hacer una importante labor.

Ortega no tenía mascotas en ese momento porque sus papás no le daban permiso, pero cuando llevó al peludito a su casa, todo cambió, pues se robó el corazón de su familia e incluso hizo algo inesperado, llegó a dormir con los papás de la joven, demostrando que se ganó el cariño de todos.

El terremoto de Cinchona ocurrió en 2009. (Adriana Ortega/Cortesía)

Fue en el 2009 que la joven creó la organización y empezó a estudiar veterinaria y fisioterapia, también tomó cursos de psicología canina y comportamiento animal, por lo que tiene una muy buena preparación en temas de animales.

El conocimiento adquirido por Adriana fue vital para darle vida a la organización y pudo comprender la gran responsabilidad que estaba llegando a sus manos.

“Yo no tenía nada que ver con animales, pero me voluntarié para lo del terremoto de Cinchona y ahí me di cuenta que el bienestar animal en el 2009 no era algo que se viera como muy público ni que la gente ayudara mucho.

“Cuando vi la realidad de las cosas, cuando pasó el terremoto, fue cuando decidí ir poco a poco rescatando uno por uno y sin darme cuenta ya tenía una organización bastante grande”, nos contó Ortega.

Los peluditos son muy agradecidos una vez que llegan a la casa cuna. (Adriana Ortega/Cortesía)

Adopciones Chonito recibe a todas las especies de animales y les brinda atención de médicos veterinarios. Luego, son liberados en centros de conservación o se dan en adopción.

Adriana comentó que el grupo no recibe ayuda gubernamental y que no son una asociación, por lo que sale adelante gracias a donaciones de personas con buen corazón, rifas, eventos, entre otros. El equipo de trabajo está conformado por aproximadamente 15 voluntarios.

“Trabajamos en Moravia y no tenemos un refugio, sino que trabajamos con casas cuna, en forma de voluntariado. Los animales ingresan de cualquier zona del país, ya sea por decomisos, atropellos o a veces simplemente animalitos que andan en la calle, perros y gatos es lo que más recibimos”, explicó la joven.

Adriana demuestra con cada acción que su amor por los animales es sincero. (Adriana Ortega/Cortesía)

Una vez los animales llegan a la casa cuna, se les realiza la castración, vacunación y desparacitación, con el objetivo de entregarlos saludables. Más allá de un rescate, también reciben rehabilitación.

Y si usted se pregunta qué se hizo Chonito, él murió hace dos años porque ya estaba mayor, tenía entre 15 y 16 años, pero su dueña mantiene intactas sus ganas de ayudar.

Si usted quiere ser papá perruno o contribuir con la organización, puede acercarse a Viva Feria de Mascotas, la cual tendrá lugar los días 22 y 23 de marzo, en un horario de 10 a.m., a 7 p.m., en Parque Viva y la entrada es gratuita.

“En la feria no se dan los animales en adopción, pero ahí pueden conocerlos. Hay un proceso detrás, ya que las personas deben llenar un formulario y firmar un contrato de adopción”, agregó Adriana.