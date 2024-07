¿Va a hacer la romería? Aproveche y revise antes su condición física para que esté en todas

Revise su condición física para que esté en todas antes de hacer la romería. (Rafael Pacheco Granados)

Si usted es de los que va para la romería rumbo a la casa de la Virgen de los Ángeles, es importante que esté al tanto de su condición física actual.

Por eso le traemos la oportunidad de someterse a una evaluación cardiovascular para que esté en todas.

Don Raúl López, creador de la fundación Caminantes de Costa Rica, está organizando, junto con su equipo, una serie de pruebas abiertas para todos para conocer el estado de su condición física y su comportamiento cardíaco.

Durante la evaluación se analizarán destrezas, habilidades y comportamiento cardíaco.

Las pruebas se llevan a cabo mediante una serie de ejercicios al aire libre, diseñados para fomentar la transpiración, la oxigenación y el movimiento, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 27 de julio en tres horarios: 7:30 a.m., 8:15 a.m. y 9 a.m., en la plaza Roosevelt, en San Pedro de Montes de Oca. Las evaluaciones no tienen un costo; sin embargo, usted puede brindar una contribución voluntaria para la fundación.

Recuerde llevar ropa deportiva, zapatos cómodos y agua. Para inscribirse puede hacerlo al número de teléfono 7189-4252, donde le solicitarán datos como su nombre completo, número de cédula y edad.