Vecinos de Santa Ana y alrededores podrán disfrutar de cimarrona, zumba, concierto y mucho más

El programa Calles Vivas regresa al cantón de Santa Ana y este domingo tendŕa actividades para toda la familia. Cortesía.

El Programa Calles Vivas, que se lleva a cabo en Santa Ana está de vuelta y realizará actividades para toda la famlia, en donde los vecinos podrán disfrutar al aire libre de actividades recreativas, deportivas, culturales y de bienestar animal.

Este domingo, en el parque de Piedades habrá zumba a las 9 a.m.; inflables de 9 a.m. a 4 de la tarde, pintacaritas a las 11 a.m., cimarrona al mediodía y por la tarde juegos tradicionales, a la 1 de la tarde y concierto bailable a las 2 p.m.

“Calles Vivas es una iniciativa que busca transformar las calles y sitios públicos en espacios de convivencia y unión entre la comunidad.

LEA MÁS: Día Mundial de la Pasta: Chef Lorena Velásquez da bolados para que sus macarrones sean únicos

“Cuenta con una oferta de actividades variadas, entre las que podemos mencionar: juegos tradicionales y recreativos, inflables, ejercicios, rampas para patinetas, scooter, bicicletas, baile, música, presentaciones de teatro y comedia, entre muchas otras cosas más”, informó la Municipalidad de Santa Ana, en un comunicado.

El programa Calles Vivas continúa el 5 de noviembre en Uruca, el 19 de noviembre en Santa Ana centro, el 26 de noviembre con la población del distrito de Brasil, el 03 de diciembre en la zona de Pozos, el 10 de diciembre en el sector de Santa Ana centro y finaliza el 17 de diciembre con la comunidad de Salitral.