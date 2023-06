Vicky Fuentes le recomienda cómo chinear a papá en su día

La locutora Victoria Fuentes nos da una serie de recomendaciones para pasarla bien con papá. Archivo.

Se acerca el Día del Padre y la locutora de Teletica Radio Victoria Fuentes dio varias recomendaciones para pasarla puras tejas con el tata en esa fecha tan especial.

Muchos estarán buscando opciones para festejar con sus papás el próximo domingo 18 de junio, por lo que la locutora, quien está casada con el comediante Gustavo Gamboa, se aventuró a dar bolados para sorprender al señor de la casa.

“Si quisiera ir a un lugar, se me ocurre Dota, hay lugares allí donde se puede tomar café y pasarla bonito en familia. En Dota se pueden alquilar cabañas y me gusta porque no se ubica tan lejos del centro de San José y es pasarla bien en un ambiente diferente”, afirmó.

Otra opción que da Fuentes es llevarlo a almorzar o cenar. Ella recomendó Chili’s, porque según ella, las costillas son deliciosas y las margaritas también. Además, comentó que a veces tienen muy buenas promociones.

También dio la opción de ir al Puerto a comerse un pescadito. Otra recomendación que da es darse una vuelta por Cartago, pues hay lugares a los que se puede ir a pescar y luego le cocinan el pescadito.

“Algo diferente que se puede hacer y a veces lo practicamos con mis hijos, Saúl y Micaela, es hacer un pícnic en la casa. Ponemos un mantel en el patio, en la sala o en el espacio que tenga y se hacen actividades. Se pueden preparar sándwiches, se pueden cocinar masmelos y es un detalle bonito, que sale económico”; destacó.

En familia

¿Y qué hará Vicky para chinear a su esposo el Día del Padre?

“Probablemente, haremos un almuerzo familiar, celebramos a varios papás de la casa. Creo que nos inclinaremos por una lasaña de pollo, ensalada y torta chilena”, comentó.

Fuentes comentó que Tavo no es de pedir regalos, pero tampoco es fácil regalarle.

“La gente cree que es fácil porque colecciona figuras, pero ha pasado que buscamos alguna para dársela y ya la tiene, hay que ver qué no tienen para darle.

“Y me gusta que Saúl y Micaela le hagan un cariñito en la escuela, porque son detalles muy bonitos”; expresó.