Finca Fest 2023: La fiesta más grande del rock nacional ya tiene fecha

El Festival Finca Fest se llevará a cabo el 2 de setiembre. John Durán. (JOHN DURAN)

Se viene la fiesta más grande del rock nacional: el Finca Fest.

Este festival, dedicado a los artistas nacionales, se llevará a cabo el sábado 2 de setiembre, a las 2 p. m., en Club Peppers, Zapote.

En la tarima principal se presentarán los 4 “finqueros”: Mentados, Los Garbanzos, El Guato y República Fortuna, que desde la primera edición han llevado la bandera del festival.

Por primera vez se presentarán en esta edición las agrupaciones Mod-Ska, UFO & Amigos, Scooter 79, Santo Remedio y Sócial.

En la segunda tarima se vivará la Zona de Experiencias, donde el público podrá disponer de distintos juegos y actividades complementadas con música en vivo. Acá se presentarán en formato acústico Mechas, Seka (Esteban y Joako), Carolina y Charlie Shuffle.

También las personas podrán bailar con los Dj’s sets de The Aces Sound System, The Sound Syndicate, Dj Six y Marcus Selecta.

Las entradas ya se encuentran a la venta en www.latiqueteracr.com y tiene un valor de ₡14 mil. Ese precio no tiene el cargo por servicio.