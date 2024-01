Freddie Mercury cobrará vida con el tributo “Dios Salve a la Reina”

Dios Salve a la Reina es el espectáculo que todos los amantes de Queen tienen que disfrutar. (Captura instagram)

La icónica banda británica Queen, cobrará vida en el gran tributo musical “Dios Salve a la Reina”, que rinde homenaje a la famosa agrupación.

El espectáculo ofrecerá un recorrido por el extenso catálogo musical de Queen, el repertorio incluye éxitos emblemáticos como “Bohemian Rhapsody”, “Love of my life”, “We are the Champions” y “We Will Rock You”, desde sus inicios en 1973 hasta su último álbum, “Made in Heaven”.

El evento se llevará a cabo el 21 de marzo a las 8 p. m. en el Palacio de los Deportes.

Freddie Mercury volverá a la vida a través de la interpretación de Pablo Padin, líder del grupo tributo God save the Queen, quienes se encargarán de brindar un gran espectáculo.

Las entradas para el concierto están disponibles a través de la página web Eticket.cr, y van desde los 27 mil hasta los 46 mil.

