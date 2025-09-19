Lo que pasa en el cuerpo cuando se duerme 10 minutos en la tarde, según la ciencia

Dormir una siesta corta en medio del día no es un lujo, es una estrategia que puede transformar la energía y el rendimiento. De acuerdo con diversos estudios científicos, una siesta de solo 10 minutos basta para mejorar la concentración, reducir la fatiga y aumentar la productividad.
Un análisis publicado en Sleep Journal explica que las llamadas “power naps” o siestas breves mejoran la atención sostenida y la memoria a corto plazo. Con apenas 10 minutos de sueño, el cerebro logra desconectarse lo suficiente para reiniciarse, sin entrar en fases profundas que después generan pesadez o somnolencia prolongada.
Más energía y mejor humor
Investigadores de la Universidad de Flinders (Australia) comprobaron que las siestas de 10 minutos producen un aumento significativo en los niveles de alerta y reducen el cansancio, comparado con personas que permanecen despiertas toda la tarde. Además, el cuerpo libera neurotransmisores que están asociados al bienestar y mejor humor.
Beneficios para el corazón
La American Heart Association señaló que las siestas cortas pueden ayudar a disminuir la presión arterial en personas con estrés laboral. Aunque no sustituyen un sueño nocturno reparador, sí contribuyen a darle un “respiro” al sistema cardiovascular en jornadas largas.
Cuándo no conviene
Los especialistas advierten que no todas las personas reaccionan igual. Quienes padecen de insomnio o trastornos del sueño deben evitar dormir en la tarde, porque incluso una siesta breve podría alterar sus ciclos nocturnos. También aconsejan no hacerlas después de las 5:00 p.m., para no afectar el descanso principal.
La clave está en la duración: 10 minutos son suficientes para obtener los beneficios sin efectos secundarios. Una siesta más larga de 30 o 60 minutos puede hacer que el cuerpo entre en sueño profundo, lo que produce lo contrario: sensación de pesadez y mayor somnolencia al despertar.