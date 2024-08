¿Amante de la cocina y la cultura mexicana? Le tenemos el lugar perfecto

Sabor y buen ambiente lo esperan en Tacontento con lo mejor de la cocina mexicana. (Rafael Pacheco Granados)

Si usted es de los que no se puede resistir a las delicias mexicanas y le llama la atención la cultura de este lindo país, queremos invitarlo a Tacontento, un restaurante que se ubica en Plaza Itskatzú, en Escazú, que es conocido por su excelente sabor y que tiene un nombre que al solo pronunciarlo hace que a muchos se les haga la boca agua.

La taquiza es un surtido de tacos al pastor, de pollo, res y chorizo. (Rafael Pacheco Granados)

La cocina azteca es una de las más ricas y diversas del mundo, y son muchos los que caen ante sus opciones gastronómicas gracias a la combinación de ingredientes frescos. Por eso, nos fuimos hasta Escazú para probar esas tentaciones y dejarnos llevar por su explosión de sabores.

Randall Jara, propietario de Tacontento, nos contó que su idea inició en el 2005, con el objetivo de ofrecer una experiencia auténtica del sabor mexicano. Con el tiempo, logró expandir su proyecto a varias ubicaciones; sin embargo, en pandemia se vio obligado a cerrar las puertas de varias y se quedó con tres que se mantienen: En Escazú, en plaza Mango de Alajuela y en plaza Bratsi de Heredia.

Randall Jara nos recibió muy amablemente en su restaurante. (Rafael Pacheco Granados)

“Siempre me ha gustado la vida nocturna, la parte de comida y hostelería, así como atender a la gente y el servicio al cliente. Después la compañía se graduó como franquicia internacional por medio de una beca que me gané del Banco Mundial de la Cámara de Comercio, como franquiciadores mundiales”, mencionó Randall.

Los sabores de Tacontento son exquisitos. (Rafael Pacheco Granados)

Jara es un apasionado por esta gastronomía ya que, además de apreciar su sabor, valora su cultura, tradiciones y la forma en que estas se reflejan en cada plato, cosa que sus clientes han agradecido y por la cual su negocio se ha mantenido durante todo este tiempo.

El personal del restaurante es muy amable y atento, tuvimos la oportunidad de compartir con Melvin Herrera, administrador de Tacontento, que estuvo pendiente en todo momento y su hijo, Andy Herrera, que es salonero y estuvo siempre dispuesto a ayudar.

Una sopita azteca le cae bien a cualquiera. (Rafael Pacheco Granados)

Un postre después de almorzar, cae muy bien. (Rafael Pacheco Granados)

“Los platillos más buscados por la gente son los burritos, los alambres, la sopa azteca, los tacos al pastor, de carne de res, pollo y chorizo, las guaraches, las quesadillas, entre otros. El público de nosotros es muy familiar, que realmente es el estilo que manejamos”, detalló Randall.

La decoración del restaurante es muy atractiva. (Rafael Pacheco Granados)

A mí personalmente me encanta la comida mexicana, así que no lo pensé dos veces y me pedí una taquiza, que es un plato surtido de tacos al pastor, de pollo, res y chorizo, que además incluye frijolitos, guacamole, tacos tostados, sopa azteca, una bebida y un postre de churro con helado.

Esta combinación es simplemente increíble, les aseguro que los sabores son irresistibles y es perfecta para compartir. En cuanto al lugar, la belleza es indescriptible: hay sombreros mexicanos, cuadros de personajes icónicos, chiles de arriba para abajo, buena música y un dato interesante es que los adornos fueron traídos directamente de ese lindo país.

La decoración fue traída desde México. (Rafael Pacheco Granados)

Incluso, si usted quiere celebrar un cumpleaños o alguna otra fecha especial, puede considerar este lugar.

“La decoración es traída de México, se ha traído durante muchos años. La música que se pone es en español y está programada desde una perspectiva mexicana. Me preocupo mucho por la calidad del producto y tenemos un muy buen servicio al cliente. Buscamos llegar a un mercado donde todos puedan disfrutar de nuestro sabor”, añadió Jara.

Melvin Herrera estuvo atento en todo momento. (Rafael Pacheco Granados)

Andy Herrera realiza su trabajo con mucho empeño. (Rafael Pacheco Granados)

Si usted no quiere quedarse con el antojo y quiere vivir la experiencia de visitar un lugar con decoración llamativa y sentirse como si estuviera en el país azteca, este es el sitio que necesita visitar. Le cuento que con Yuplón hay una opción de Taquiza para dos personas, que es como la que yo me pedí.

La hierbabuena es muy rica y lo refresa en instantes. (Rafael Pacheco Granados)

No hay quien se resista a esos ricos sabores. (Rafael Pacheco Granados)

En su mesa encontrará las salsitas perfectas para combinarlas en su plato. (Rafael Pacheco Granados)

El surtido incluye 12 tacos, una orden de frijoles molidos con chips y guacamole, dos medias sopas aztecas, dos bebidas no alcohólicas y dos postres, la cantidad perfecta para llenarlo y dejarlo satisfecho. Esta opción tiene un costo de 19.995 colones y aplica hasta el 20 de noviembre de este 2024.

Si desea conocer todos los términos y condiciones, puede visitar este enlace: Yuplón o comunicarse a los siguientes números de teléfono: 2588-2231, 2560-6155 o al 2519-9173, Escazú, Heredia y Alajuela, respectivamente.