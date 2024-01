Cómase un delicioso casado con un toque caribeño a 1500 colones, así como lo lee

Cuentan con una variedad de platillos estilo caribeños. (Foto: Jorge Navarro) (Jorge Navarro para La Nación)

Si piensa que en un país tan caro como Costa Rica es imposible encontrar un restaurante en el que vendan un delicioso casado a 1500 colones, le contamos que en La Teja hayamos un lugar en el que de verdad, le ofrecen un buen casado a ese precio, se trata del restaurante Mitchell, que se ubica en barrio La California.

Sus puertas abrieron en abril de 2023, Mitchell James arrancó con la visión de que a pesar de que la Cali está rodeado de bares, este restaurante sería una propuesta diferente.

“Durante tres años me dediqué a vender patty pero hice la Buggy Wing, una salsa caribeña para acompañar y después de eso, tuve la visión de poner un lugar diferente, una propuesta de restaurante que sobresaliera en la Cali, así fue como inicié con el negocio” explicó Mitchell.

Mitchell a sus 34 años, está seguro de que su restaurante tiene un gran potencial gracias a que desde muy niño su mamá lo metió a la cocina y le dijo: “de aquí no sale hasta que usted aprenda a cocinar”, esto es algo que le agradece a su progenitora, el haberle enseñado todo sobre la cocina caribeña.

Conforme iba dándole forma al restaurante se fue a disfrutar de la noche a un bar muy cerca de ahí y de esas casualidades de la vida, mientras bailaba dancehall conoció a Rusbel Fallas de 27 años, quien hoy es su socio.

Rusbel y Mitchel son los creativos detrás del restaurante. (Foto: Jorge Navarro) (Jorge Navarro para La Nación)

“Recuerdo haber llegado al bar y pedirle a Mitchel que me enseñara unos pasos, después de coincidir con algunos amigos, cuando me di cuenta ya me estaba hablando del restaurante y después de mucha insistencia acepté ser socio, yo tenía experiencia en montar negocios y eventos, así que le vi potencial y me terminé de convencer cuando probé su comida”, contó, Rusbel.

Ahora los dos hacen un gran equipo, Mitchell con su deliciosa cuchara y Rusbel con sus ideas para potenciar el restaurante.

Cuando se juntaron le dieron forma al concepto del restaurante, querían resaltar la belleza y la gastronomía de Limón, así que lo ambientaron con lugares turísticos como Punta Uva,, Tortuguero y Cocles, hasta la segunda planta está cargada de arena que asemeja como si estuviera uno en la playa.

El casado de “milki”

El famoso casado de 1500 colones nace de una idea de negocio de un amigo de Mitchel, Jianyi quien es chino y le enseñó cómo distribuir mejor los costos.

“Él me enseñó cómo vender barato sin perder la calidad, así que determinamos bien los costos según las porciones, para hacerlo de forma correcta y me di cuenta que podíamos vender muchísimo más barato el casado”, explicó Mitchell.

Rusbel pensaba que era una locura, pero cuando le explicaron cómo se sacaban las porciones, entendió que era un buen precio sin tener que disminuir por mucho la cantidad de comida que se le ofrece a los clientes.

¿Qué incluye?

En La Teja lo probamos así que le damos garantía de que es un casado de buen tamaño, con buena comida que sabe rico y recién hecho.

El casado viene acompañado del arroz con frijolitos, ensaladita, buena carne del día y le incluye el refresco natural.

Así es el casado, para que se haga una idea y vea que no es broma, es grande. (Foto: Jorge Navarro) (Jorge Navarro para La Nación)

Quienes prueban el casado, prueban el toque caribeño, aquí el que entra a comer vuelve porque saborean algo diferente, tanto Mitchell como Rusbel coinciden en eso.

En el restaurante Mitchel le ofrecen una variedad de platillos que van desde los 1500 colones hasta los 8000 colones entre estos el rice and beans, filete de pescado, langostinos, arroces caribeños, rondon, atol de plátano verde, chicheme y más

También se animaron a crear tragos como el chilifresa que es como el chiliguaro, pero se le agrega como fruta la fresa, además, de una cerveza llamada Bugguie beear y la Bugguie Ponchet que son deliciosas.

“La gente se sorprende mucho de los sabores de estas bebidas que creamos en el restaurante han sido un éxito, no se van a arrepentir de probarlas y le salen a 3 por mil”.

Hasta para las bebidas son bien creativos estos jóvenes. (Foto: Jorge Navarro) (Jorge Navarro para La Nación)

El Restaurante Mitchel se ubica de la antigua estación del Atlántico, 200 metros sur o 50 metros sur de la antigua bomba la Primavera, así no se pierde.

Puede contactarse con el restaurante al 6033 6554 o por medio de su perfil de Instagram Mitchel (@mitchellcaribbean)

Mitchel y Rusbel lo van a esperar con un casado o lo que guste comerse con la garantía de que va disfrutar cada cosa que pruebe.