Con ahorros y la receta de la abuela una heladería revivió un juego que devuelve a la infancia. (Albert Marin/Heladería Mimos en Heredia.)

La receta de la abuela y unos ahorros fueron suficientes para que una heladería trajera de vuelta un juego que despierta nostalgia y devuelve a la infancia a muchos.

Se trata de Heladería Mimos, ubicada en San Lorenzo de Flores, Heredia, que abrió sus puertas en octubre de 2023.

“Anduvimos buscando un lugar que nos cumpliera el antojo que teníamos, que era una ensalada de frutas con fruta natural, gelatina, barquillos, helado y leche condensada, como eso que antes nos servían las abuelitas.

“Recorrimos y no encontramos el lugar que buscábamos porque lo que nos ofrecían era como la fruta de tarro”, nos contó Mireya Rodríguez, propietaria del negocio.

El Funnel cake es una de sus delicias. (Albert Marin/Heladería Mimos en Heredia.)

Aunque lo pensó mucho, Mireya decidió intentarlo. El impulso final llegó cuando su esposo le dijo que la apoyaba y fue entonces cuando decidieron usar unos ahorros para dar vida a su idea.

La primera receta en el menú fue, precisamente, la ensalada de frutas. Con el tiempo fueron incorporando más opciones y, además, se enfocaron en crear un ambiente fresco y acogedor que complementara la experiencia.

Como parte del diseño, colocaron una rayuela justo en la entrada, perfecta para revivir viejos tiempos y disfrutar de un juego que poco a poco ha ido quedando en el olvido.

“A los adultos mayores les encanta, de hecho hicimos esa imagen porque da como esa sensación del tiempo de antes. Eso hace mucho tiempo no se ve.

Mireya Rodríguez se ha encargado de que cada receta sea elaborada con amor. (Albert Marin/Heladería Mimos en Heredia.)

“Una señora mayor llegó con su bastón y ella quería saltar la rayuela y lo hizo, y fue como algo muy bonito”, mencionó Rodríguez.

Uno de sus postres estrella es el Funnel cake, que tiene la base de un churro tostado y lleva un topping, sirope hersheys y una bolita de helado. Muchos también buscan otras delicias como gelatina con helado, milshakes, crepa con helado, tortillas aliñadas, empanadas de queso, helado suave, conos, etc.

En cuanto a precios, Mireya detalló que son bastante cómodos.

Gabriela Gutiérrez y Noilyn Sandí lo atenderán de la mejor manera. (Albert Marin/Heladería Mimos en Heredia.)

“Un cono de helado suave cuesta 600 colones, un cono de una bolita vale 1.000 colones, la crepa vale 3.500 colones. El único que tiene un precio más alto, pero accesible es la milkshake grande que vale 5.000 colones”, detalló la dueña de la heladería.

Si desea agregarle aún más emoción a la experiencia, le cuento que hay un reto que no se puede perder, y es que si logra detener un reloj exactamente en los 10 segundos, su pedido le sale gratis, aunque les adelanto que no es nada fácil, pues lo intenté y no lo logré. El desafío se realiza justo después que usted pide su orden.

El lugar es muy bonito y acogedor. (Albert Marin/Heladería Mimos en Heredia.)

“El reto fue una idea de mi esposo y lo bueno es que la cuenta es gratis sin importar el monto. Le tomamos la orden y ya cuando va a pagar, se le dice lo del reloj.

“Hay un chiquito que es como nuestra historia porque él se fue para la casa, se preparó e hizo el reto y lo pegó. Mucha gente lo ha logrado”, agregó Mireya.

Heladería Mimos es verdaderamente un paraíso, lo espera con lo mejor en postres y le aseguro que el lugar enamora.

Haga una paradita en Heredia y deleite su paladar. (Albert Marin/Heladería Mimos en Heredia.)

Yo no me podía quedar con las ganas de probar sus recetas, así que me animé a pedir el famoso Funnel cake, y les aseguro que estaba exquisito. Desde el primer bocado se nota el cariño con el que lo preparan.

Tuve la oportunidad de ver todo el proceso, y aunque esperaba que tomara un poco más de tiempo, fue bastante rápido. Este postre tiene el toque dulce perfecto, por lo que deleita el paladar.

Todas las opciones son deliciosas. (Albert Marin/Heladería Mimos en Heredia.)

Elegí como topping una mezcla de marshmellows y botonetas, y lo acompañé con helado de chocochips. La combinación fue un éxito total.

Gracias a su base de churro, el Funnel cake llena bastante, por lo que es ideal para compartir. El precio es de 3.500 colones y, sinceramente, vale cada colón.

Si quiere vivir esta experiencia, Heladería Mimos está ubicada contiguo al colegio Saint Nicholas, en San Lorenzo de Flores, Heredia.

La rayuela llama la atención de los adultos principalmente. (Albert Marin/Heladería Mimos en Heredia.)

El reto del reloj está buenísimo. (Albert Marin/Heladería Mimos en Heredia.)

La puede encontrar fácilmente en Waze buscando ese mismo nombre.

En cuanto al parqueo, no se preocupe, pues hay un espacio a la vuelta, en una calle sin salida. El horario de atención es de 11 a.m. a 9 p.m., todos los días, así que no hay excusa para no darse una vuelta y disfrutar.