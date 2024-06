Conozca la soda de Desamparados que se hizo famosa por recibir a los fiesteros

Soda Yoguis se ubica 300 metros este de Escuela Las Gravilias.

Desamparados cuenta con unas soditas que ofrecen un sabor incomparable y en esta ocasión visitamos una de las más famosas, reconocida por su auténtico sabor y por ser el lugar preferido de aquellos que buscan un buen plato después de una noche de fiesta.

Le hablamos de la soda Yoguis, una sodita muy renombrada en la zona y que se encuentra 300 metros este de la escuela Las Gravilias.

Al llegar nos recibió muy amablemente Konyel Seas Hidalgo, que estaba muy dispuesta a contarnos cómo fue que inició este negocio familiar.

Hay una variedad de acompañamientos para su gallopinto. (Jorge Castillo)

“La soda tiene de existir más de 25 años bajo la administración de la familia Seas. Anteriormente fue un negocio de una señora muy reconocida acá en el barrio que se llamaba doña Marta (no recuerda el apellido), ella tuvo una venta de comida que vendía hamburguesas y casados”, nos contó Seas.

El papá de Konyel, don Roy Seas Segura, llegó a la zona con la idea de montar una soda y al inicio no llegaba mucha gente, incluso hacían café varias veces para mantenerlo fresco y a veces se tenía que botar, por lo que no fue un inicio fácil, pero con el paso del tiempo se fueron haciendo conocidos.

La crema de la soda Yoguis es otra de sus especialidades.

“Después se hizo la apertura de que fuéramos 24 horas, que fue una muy buena estrategia, porque fue como el punto donde después de la fiesta que todo mundo se pegaba, venía a desayunar aquí a soda Yoguis”, mencionó Konyel.

Don Roy se retiró, pero la soda ahora es administrada por sus hijos Yaseth y Konyel, que conforman un buen equipo de trabajo y han logrado continuar con la idea de su papá. Don Roy, aunque ya se retiró, todavía les echa la mano, incluso hace las compras y colabora en la parte financiera.

Las personas que llegan a la soda salen muy satisfechas.

El negocio tiene una muy buena ubicación, y es el lugar perfecto para ir a comer a cualquier hora del día, pero no solamente porque siempre esté abierta, sino porque tienen unos platillos que son una completa delicia.

“La soda se caracterizó por el famoso pinto mojado, que tiene una magia... Y entre los platillos más conocidos tenemos también la carne en salsa y el fresco de crema, que son recetas que hemos mantenido por muchos años”, contó Konyel.

¿Se imagina comerse un buen pinto en la tarde? Bueno, pues en soda Yoguis es posible, yo llegué casi a las 2 p. m., y me pedí un pinto porque esos olores no me permitieron resistirme a probar esa delicia; además, mientras Konyel conversaba hasta se me hacía la boca agua.

Son muchas las personas que llegan y visitan esta sodita en Gravilias, Desamparados.

Completísimo

Al pinto le agregaron huevito picado, maduros, queso frito y una salsita que me dejó impactada, estaba muy rico y probé también la crema, que estaba bastante refrescante. Si usted quiere probar algo bueno y con buenas porciones, no se puede perder este lugar.

La administradora recalcó algo que los diferencia: “Una de las cosas que nos caracteriza es que nuestros productos son 100% naturales, aquí puede encontrar variedad de casados, como con lengua en salsa, que no es muy popular, también ofrecemos empanadas, que son muy famosas por su calidad”.

Konyel tiene muy claro que el esfuerzo y dedicación de sus empleados ha sido una pieza clave para el éxito de la compañía. Otro dato muy interesante es su sazón costarricense que no se pierde y que se ha mantenido durante todos estos años.

El pinto mojado es toda una tentación y tiene un sabor incomparable.

“La gente que nos visita sabe identificar si les cambiamos el café, por eso mantenemos todo, hasta las porciones de las comidas, que tampoco cambian, la gente ya está acostumbrada a las porciones y a que sustente, al igual que nuestros precios que son accesibles”, mencionó Konyel.

Aquí puede encontrar casados por 3.000 colones, gallos por 1.700 colones, gallopinto desde los 1.300 colones, sopa negra por 1.600 colones y hasta empanadas de 900 colones, todo va a depender de lo que desee agregarle, pero el menú es bastante amplio, apenas para esos antojos.

El servicio al cliente en la soda es excepcional.

El horario que maneja la soda es de lunes a sábado las 24 horas del día y domingos cierran a las 4 p. m., para un tema de limpieza. Si usted anda buscando un buen lugar para comer, donde lo atiendan de maravilla y con un sabor exquisito, no puede perder la oportunidad de visitar esta soda.