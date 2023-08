Doctora María Luisa Ávila contó cuáles son sus lugares favoritos para tomarse un vinito

La doctora María Luisa Ávila es amante de un buen vino y en Bacchus puede disfrutarlo con su familia y amigos. Instagram.

La doctora María Luisa Ávila es amante del vino y por eso, cuando tiene oportunidad, planea una salida con familiares y amigos para disfrutar de esta bebida.

La exministra de Salud contó que no es de beber en exceso, sino que disfruta del vino como acompañamiento de sus comidas, porque para liberar estrés recurre a la meditación y ejercicio.

Ávila conversó con Tiempo Libre y confesó que sus vinos preferidos son los argentinos.

“Mi vino preferido es el Malbec, entre ellos ‘El gran enemigo’ y ‘El enemigo’. Además, me gustan algunos españoles como los Ribera del Duero, son de mis preferidos”, destacó.

Favoritos

La infectóloga contó cuáles son sus lugares favoritos para degustar una copa de vino, en compañía de un buen platillo de comida y el oeste de la capital es la zona que más frecuenta visitar, por cercanía con su casa.

“Sin duda alguna, mi restaurante favorito es Bacchus, un restaurante artesanal italiano, que se ubica en Santa Ana. Tengo hasta mesa reservada, para cuando voy con los amigos o la familia.

“Ahí recibo buena atención, me queda cerca de la casa, la calidad de la comida no varía con los años, mantiene un alto estándar, fue una casa de finca y está llena de arte.

“También me gusta PF Changs y cuando he tenido que ir al hospital Cima aprovecho que estoy por ahí y voy con algunos amigos, nos tomamos algo mientras baja la presa”, expresó.

Otro de los lugares favoritos de la doctora Ávila es The Capital Grille, en donde asegura tienen muy buenas carnes y se declaró una carnívora.

“Yo le digo a mis amigos que mis únicos pecados son los de la carne”, contó entre risas.

Además, le gusta ir a Doris Metropolitan, en Santa Ana y visita un restaurante que se llama Enboca, que se ubica en La Sabana, en donde sirven platos pequeños, pero son variados y sumamente ricos, en su parecer.

“También me gusta el restaurante Isolina, que se ubica en Barrio Escalante, lo frecuento con algunos conocidos y me gusta mucho y solo he ido una vez al restaurante Silvestre, que queda en San José, pero me gusta porque la paso excelente y me gusta visitarlos porque usan mercadería de productores nacionales”, destacó.