Empanadas y tacos tamaño XL son toda una tentación en soda de Heredia. (Rafael Pacheco Granados)

Empanadas, tacos y otras delicias en tamaño XL conquistan a los amantes de la comida rápida con su sabor único en Ke Burguer’s, una acogedora soda ubicada en Heredia.

Nos fuimos hasta Santo Domingo de Heredia, 125 metros este del Palí, y desde que uno va llegando ya se siente ese irresistible olor a comida que invita a ingresar al lugar. Al llegar, no era de extrañar encontrar una fila de personas ansiosas por recibir su orden.

Gianmarco Fallas y su mamá, Yadira Gutiérrez, nos recibieron amablemente y estaban listos para contarnos cómo el joven de 28 años convirtió su idea en una exitosa realidad.

Las hamburguesas de Ke Burger's son deliciosas. (Rafael Pacheco Granados)

“Hace mucho tiempo agarré experiencia con unos trabajos, implementamos algunas ideas, buscamos algo diferente”, nos dijo Gianmarco sobre su negocio que inició en el 2022 y que gracias al apoyo de sus clientes ha ido creciendo y es el punto favorito de muchos para pasar a comerse algo.

“Se compra carne de primera calidad, la mayonesa se diferencia de cualquier otro lugar porque es casera, es lo que más persigue la gente aquí. Siempre nos dicen que si vendemos mayonesa y que les echemos bastante salsa, porque es casera también”, agregó la orgullosa mamá.

Las empanadas y los tacos grandotes pesan medio kilo. (Rafael Pacheco Granados)

Imagínese qué rico una empanada de medio kilo, repleta de carne jugosa, un taco grandote relleno de mucha carne con papas, una hamburguesa gigantesca, papas supremas de gran tamaño, burritos enormes, nachos y más, todo en tamaños normales y extragrandes para poder elegir, eso y más lo encuentra aquí.

“Ke Burger es como qué grande, por decirlo así, como por el tamaño y la calidad que nosotros vendemos. Qué rico, qué sabroso, qué barato y qué calidad”, mencionaron los propietarios del negocio.

Gianmarco es el dueño de Ke Burgers. (Rafael Pacheco Granados)

En esta soda también puede encontrar bebidas como crema y horchata, apenas para deleitarse con el saborcito casero. Los precios que manejan son accesibles y además de eso hay promociones de 2x1 en 2.000 colones, por ejemplo, dos hamburguesas por el precio de una o una hamburguesa más papas.

Todas las opciones del menú son una tentación. (Rafael Pacheco Granados)

“Nosotros ofrecemos calidad, tal vez los productos se tarden un poquito más, pero es porque no vendemos por vender, sino que nos aseguramos de que se lleven una buena experiencia”, indicó Gianmarco.

En mi caso, quise probar la empanada y el taco, que son dos de las recetas más populares y solicitadas, y debo decir que estaban exquisitos. La carne, junto con sus salsas, cumplió todas las expectativa, además, la atención en el lugar fue excelente.

Las empanadas pueden llevar la proteína que usted elija. (Rafael Pacheco Granados)

La Súper Empanada de medio kilo viene rellena con tres carnes o usted elige con cuál proteína la desea (carne, pollo o chicharrón), más repollo, salsas, queso y frijol por 3.500 colones. El taco grandote tiene un costo de 3.000 colones, es grande y trae bastante carne e incluye sus papas, esta opción hasta podrían compartirlo dos personas.

Los gallitos de salchichón, plátanos maduros con queso y carne mechada, patacones y otras delicias también son parte del menú de este ingenioso proyecto. La crema es deliciosa y refrescante, tiene un costo de mil colones, al igual que la horchata, apenas para acompañar su orden, también hay frescos naturales y gaseosas.

Las salsas son caseras. (Rafael Pacheco Granados)

Lo más bonito de este negocio, además de sus deliciosos productos, es la historia inspiradora que lo respalda, fruto de mucho esfuerzo y perseverancia.

Doña Yadira nos contó que cuando su hijo Gianmarco tuvo la idea de abrirlo, no descansó hasta hacerlo realidad. Aunque ella misma le decía que no se arriesgara, ya que no sabía cómo le iría, él siempre se mantuvo positivo. Se acostaba tarde y pasaba mucho tiempo planificando y ordenando sus ideas.

Si anda antojado de comida rápida, dese la vuelta en Heredia. (Rafael Pacheco Granados)

Si usted quiere experimentar el buen sabor de Ke Burger’s y apoyar el negocio, puede visitarlos en un horario de 12 p.m., a 1:30 a.m., todos los días.

Gianmarco nos dijo que a la 1:30 a.m., sí recibe clientes, que normalmente son personas que viven cerca y están viendo una película o algo y se antojan de algo a esas horas.

Puede seguirlos en Instagram para estar al tanto de sus sabores y conocer todo su menú a través de su cuenta: @Ke Burguer’s.

Hay promociones de 2x1. (Rafael Pacheco Granados)