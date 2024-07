Esta es la conmovedora historia de una sodita en Aserrí que volvió a la vida tras un devastador incendio

Este fue el incendio que arrasó con todo en la Soda y Chicharronera los Gallos de la Abuela. (Cortesía)

Una sodita en Aserrí tiene una historia conmovedora. A pesar de que un incendio arrasó con todo sin piedad, su dueño, don Víctor Cerdas, nunca perdió la fe. Hoy puede ver cómo su negocio, que fue arrasado por las llamas, volvió a la vida.

Esta es la historia de Soda y Chicharronera Los Gallos de la Abuela, la cual se ubica 75 metros sur de la cancha de deportes de Aserrí centro, sobre carretera principal. Este negocito se inició en el año 2012 y como todo pintaba tan bien, lo que menos se esperaba don Víctor era recibir una mala noticia.

Así luce actualmente Soda y Chicharronera Los Gallos de la Abuela. (Alonso Tenorio)

El 19 de abril del 2018, el dueño de la soda recibió una llamada, alrededor de las 8 a.m., y al responder se enteró que el fuego había consumido todo su negocio con pérdidas totales. Aun así, don Víctor agradeció el hecho que solo se tratara de pérdidas materiales.

Esta soda se caracteriza por contar historias a través de fotografías. (Alonso Tenorio)

“En ese momento lo que se me ocurrió decir fue: Esta es una prueba de fe. Estaba sin plata, porque días atrás, como esta casa era tan vieja, se me había ocurrido meter una caja de breaker nueva y metimos circuito cerrado y se nos vino esa tragedia”, agregó Cerdas.

Hoy en día, no queda rastro de lo ocurrido; usted se topará con una soda acogedora, con un diseño que ofrece un ambiente hogareño y sus recuadros guardan la rica historia de Aserrí, sumergiendo por completo al visitante en la narrativa del cantón.

Don Víctor quería salir con su amada mamita en la fotografía. (Alonso Tenorio)

Me pedí un delicioso casado, y no les puedo explicar la ricura; además, probé una de sus especialidades, que son los sabrosos chicharrones y un chifrijo, así que quedé enamorada de la comida y del lugar.

Esta soda ofrece el mejor sabor de la cuchara tica. (Alonso Tenorio)

Sus inicios

“Yo siempre digo que Dios de mí venía haciendo un comerciante y la venía pulseando en una cosa y en otra. Anduve en fiestas vendiendo tiliches, en el mercado de las pulgas, andaba por todo lado pulseándola y tenía una soda en una escuela en Salitrillos, en Aserrí, y se vino lo de la Ley (Nº 9435) y yo me retiré y me fui a vender elotes con un carrito”, contó don Víctor.

Los tamales de Aserrí tienen muy buena fama, así que no pierda la oportunidad de probarlos. (Alonso Tenorio)

Cerdas tenía la espinita de crear un negocio para ofrecer chicharrones y el local era una antigua casita. La idea no resonaba tanto por la competencia de la zona.

“Hubo amistades que no apostaban un cinco por la idea mía, pero yo me vine a montarlo y, la verdad, que no me quejo. Empecé a pedirle a Dios que me ayudara con el nombre y este es el nombre que Él me dio, porque yo amo mucho a mi madre y ella hoy en día es una abuela, tiene 85 años”, mencionó orgullosamente don Víctor.

Doña Margarita fue la que inspiró a don Víctor y no ha perdido la costumbre, con sus 85 años a veces cocina una que otra cosita. (Alonso Tenorio)

La palabra “gallo” hace referencia a algo muy típico del tico: “venga y cómase un gallito”. “Los gallos es rescatando aquellas palabras que, de hecho, mi mamá todavía utiliza. Entonces de ahí también nace el nombre”, contó Cerdas.

Doña Margarita Macliam, la mamita de don Víctor, está presente hasta en una pintura, lo cual refleja el amor y respeto que él tiene por ella, rasgos que caracterizan cada rincón de la soda. A doña Margarita no le molesta que la llamen abuelita; así que el nombre quedó apenas.

La sodita se ha ganado el corazón de sus clientes con sus deliciosos sabores. (Alonso Tenorio)

Nosotros nos fuimos hasta Salitrillos para conocer a doña Margarita y hasta nos hizo empanaditas de queso con tortillas palmeadas y cafecito chorreado. Ni les cuento, me sentí como en casa.

El chifrijo es uno de los más pedidos. (Alonso Tenorio)

“Yo sé hacer empanadas, tortillas, rueditas que le dicen, de queso y natilla; yo hacía para los té antes, pero ya ahora Víctor, después de tantas quebraduras, me había quitado”, contó doña Margarita que debido a eso ya no la dejan involucrarse tanto en la cocina.

Don Víctor heredó la cuchara de su mamita, quien en sus mejores años se dedicó a cocinar para los turnos deliciosos platillos como cajuelas de arracache y sopas de mondongo.

Los precios son bastante accesibles y el casado lo sirven en hoja de plátano. (Alonso Tenorio)

“Hoy en día puedo decir: Gracias a Dios que se quemó, porque dice mi mamá que fue la forma que Dios encontró para remodelar esto y vea ¡qué bendito es Dios! Hoy en día son bendiciones, y entre esas cuenta la visita de ustedes”, indicó Cerdas.

Usted aquí se sentirá como en casa y rodeado de mucha historia. (Alonso Tenorio)

En esta soda puede encontrar lo mejor de la cuchara tica a precios muy accesibles; por ejemplo, un pinto por 2.500 colones, casados desde los 3.000 colones, empanadas desde los 2.000 colones, gallitos en 1.500 colones, chorreadas por 2.000 colones, cafecito con tamal por 1.200 y mucho más.

Para más información o servicio express puede comunicarse al 8639-1711.

La soda es muy colorida y acogedora. (Alonso Tenorio)

Aquí puede encontrar hasta una colección de carritos. (Alonso Tenorio)