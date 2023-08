Las mejores hamburguesas invadirán el centro de San José

El Burger Weeks inicia este 16 de agosto, con las mejores hamburguesas. Cortesía.

Este miércoles inicia el Burger Weeks, un festival en el que los amantes de las hamburguesas encontrarán una gran variedad de opciones para degustar este producto.

La primera edición de Burger Weeks CR, promete sabores irresistibles e inolvidables, del 16 al 31 de agosto y para lograrlo, la organización tendrá algunas actividades para reconocer a los locales que se pongan la camiseta y le den al cliente una experiencia diferente durante estas dos semanas de festival.

En este evento participarán los restaurantes A Dos Manos, Agüizotes, La Calle Street Food, Grill Out La Ventanita, Killer Buns, Batanga, Brianna Burgers, Costa Rica Beer Factory Inc, Burger Brothers, Coco Roco 2D, Eremita Tap House, Nativos, Casa Vieja, Cabo & el Fuego Smokehouse, Crust Burgers, Sie7e Food & Drinks, Dulce Tentación, Qué Tuanis Hamburguesería, DoubleTree By Hilton y Santería.

Se encontrarán hamburguesas, con precios entre los ¢8.500 y hasta los 10.500 colones. Los clientes podrán votar por su platillo favorito en el sitio weeks.cr.