Restaurante de exjugador de Barrio México atrae a figuras del fútbol con su exquisita parrillada. (Facebook)

Argentina es un país que goza de rica cultura y gastronomía tentadora, especialmente sus parrilladas. En La Teja nos dimos a la tarea de buscar un restaurante que ofreciera esa experiencia auténtica sin necesidad de viajar hasta Sudamérica y encontramos El Caminito, que, en resumen, es un pedacito del país gaucho en Costa Rica.

Will Valverde atesora muy bonitos recuerdos de cuando jugó con Barrio México. (Cortesía)

Desde que ingresamos al sitio, pudimos comprobar que el ambiente es realmente argentino, esto gracias a su decoración rústica, las botellas de vino, ese olorcito a asado, cuadros de Mafalda, Titanes en el ring, tango, figuras como Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme y muchos más.

Así que si usted también es amante de este hermoso país y de sus exquisitas recetas, este restaurante lo atrapará por completo, así como lo ha hecho con figuras y exfiguras del Deportivo Saprissa como Mariano Torres, Alonso Solís, Christian Bolaños, Mauricio Wright, Jeaustin Campos, Hernán Medford, entre otros.

En la fotografía de izquierda a derecha: Javier Ureña y Will Valverde. (Cortesía)

Aquí también han ocurrido hechos importantes, por ejemplo, nos contó Will Valverde, dueño del restaurante, que en su negocio se comprometió el exfutbolista de la Liga Deportiva Alajuelense, Carlos “Zorro” Hernández y también lo han visitado otros deportistas como Marcel Hernández y Yeltsin Tejeda, del Club Sport Herediano.

Will Valverde ama la cocina y la cultura argentina. (Rafael Pacheco Granados)

Hay una variedad en el menú. (Rafael Pacheco Granados)

Para llegar a este negocio nos dirigimos a Momentum Pinares, en Curridabat, y nos recibió Will, que también fue jugador en los años 80 del desaparecido equipo de Barrio México, y con mucho orgullo, nos compartió la historia de cómo surgió la idea de este proyecto, que inició hace 14 años.

Hay opciones para todos los gustos. (Rafael Pacheco Granados)

“Mi bisabuelo, de apellido Chianti, fue quien desarrolló ese aprecio y amor por los asados argentinos. Un italiano que vivió en Argentina y después estuvo acá en Costa Rica, donde conoció a mi bisabuela. De ahí surgió toda la cultura de los asados. Me encanta parrillar; cuando no llega algún parrillero, yo me pongo las pilas y me enrrollo las mangas”, mencionó Will.

Lo que distingue a este negocio es que tiene un concepto criollo y sus recetas provienen no solo de Buenos Aires, sino también de Mendoza y de Rosario, esto gracias a que Valverde tiene familia en esos lugares.

David Ramírez es un chef con mucha experiencia. (Rafael Pacheco Granados)

Daniela hace unas sangrías incomparables. (Rafael Pacheco Granados)

“Las empanadas argentinas que hacemos, las hacemos fritas, normalmente en otros restaurantes son al horno, nosotros las hacemos con la receta original. La tabla de anchuras que hacemos con chinchulines, mollejas y morcilla es como estar en Argentina, es una delicia, aparte de los cortes que manejamos que se hacen al estilo argentino, igual a la pasta, tienen su toquecito interesante”, agregó el exfutbolista.

El Caminito es muy bonito y elegante. (Rafael Pacheco Granados)

Pero eso no es todo, aquí también se realizan shows de tango electrónico, un concepto muy moderno y que a las personas les encanta, se hacen una vez al mes.

Una parrillada siempre es una buena opción y si le agrega una copita de vino Malbec, perfecto para acompañar carnes, no hay vuelta atrás.

Me ofrecieron un asado que estaba bastante tentador e incluía un jugoso churrasco, costillas de cerdo ahumadas, pollo ahumado, chorizo casero, tomate asado y una papa con espinaca y queso mozzarella, que me dejó sin palabras.

El Caminito lo espera con sus delicias. (Rafael Pacheco Granados)

Los cortes de carne son toda una tentación. (Rafael Pacheco Granados)

David Ramírez, chef de El Caminito, tiene mucha experiencia en la cocina y señaló que una de sus especialidades es el salmón ahumado, algo que es muy propio del restaurante y una receta única.

Y para ponerle la cereza al pastel, me ofrecieron una refrescante sangría preparada por Daniela Hernández, la encargada de los cocteles. Salí muy emocionada de este lugar y espero volver, porque no solo su comida fue excepcional, sino también su atención y ambiente.

El Caminito cuenta con una decoración llamativa. (Rafael Pacheco Granados)

Los vinos no pueden faltar. (Rafael Pacheco Granados)

Si usted también quiere deleitarse con estas delicias, le cuento que con Yuplón hay una opción de parrillada para dos personas por un valor de 20.600 colones e incluye carne de res, cerdo y pollo. El plato es grande y para compartir, así que saldrá satisfecho.

Esta opción con Yuplón aplica hasta el 14 de noviembre de este 2024. Para más información y para conocer los términos y condiciones, puede visitar este enlace: Yuplón o bien comunicarse al número: 2272-8505.

Usted saldrá satisfecho con esos sabores. (Rafael Pacheco Granados)

El Caminito lo atrapará por completo. (Rafael Pacheco Granados)