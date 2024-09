Tico se trajo la cuchara colombiana a través de su pareja y juntos conquistan con sus sabores

Omaira Ossa y Édgar Castro han logrado sacar adelante Deli Artesanal con su sabor tico-colombiano. (Rafael Pacheco Granados)

Un tico fue el impulso que necesitaba una mujer colombiana para traer los sabores de la nación cafetera a través de su negocio Deli Artesanal, y queremos que usted conozca su inspiradora historia y, de una vez, pase a darse la vuelta y se deje cautivar con su cuchara.

Deli Artesanal es un proyecto que Omaira Ossa, originaria de Medellín, inició hace unos cuatro años como panadería en San Antonio de Escazú, con recetas de Tiquicia. Pero cuando llegó Édgar Castro a su vida, este la llevó a incorporar una fusión tico-colombiana al negocio y lo transformaron en una cafetería y restaurante.

Al llegar a Deli Artesanal se topará con estas dos banderas. (Rafael Pacheco Granados)

“Él es mi compañero desde hace año y medio, y ha sido una experiencia muy bonita, porque llegó a complementar. Él fue quien tuvo la idea y me dijo: ‘Bueno, si usted es colombiana, ¿por qué no vendemos comida colombiana? Fue como ese apoyo y aporte de ideas, a mí no se me había ocurrido a pesar de tantos años de estar acá”, nos contó Omaira.

La bandeja paisa es su platillo estrella. (Rafael Pacheco Granados)

Ossa se vino a nuestro país en el 2000 y estudió panadería y cocina aquí, y Édgar tiene conocimiento en restaurantes, así que se complementaron perfectamente, para darle vida al lugar que enamora a quienes lo visitan. Omaira se motivó y se impulsó al ponerle una nueva cara a su proyecto y juntos descubrieron que esa pasión por la cocina es su aliado.

Édgar nos explicó que aunque se dedica a la cocina la mayor parte del tiempo, también ayuda con entregas por medio de su bicicleta, así que ambos son personas luchadoras.

Los postres también son elaborados ahí mismo. (Rafael Pacheco Granados)

“Muchas personas han ido a Colombia y les gusta mucho la idea de venir a probar, y llegan clientes hasta contándonos anécdotas de allá”, mencionó Ossa.

El lugar cuenta con una decoración llamativa y original que lo hace sentir a uno como en casa. Algo que llamó mucho mi atención fueron las banderas de Costa Rica y Colombia en la entrada, lo cual simboliza la fusión cultural y el amor por ambas tradiciones.

Édgar ha sido un apoyo incondicional para Omaira. (Rafael Pacheco Granados)

Me encantó la idea de disfrutar un almuerzo y luego saborear un cafecito acompañado de alguna de sus deliciosas opciones de pan. En Deli Artesanal usted puede desayunar, almorzar e incluso disfrutar de un café, todo en un solo lugar, y lo mejor de todo, es que sus recetas son preparadas de manera artesanal.

Omaira es toda una artista y cuando el panadero no está, ella se agarra con los panes. (Rafael Pacheco Granados)

En mi caso, opté por una bandeja paisa, porque no había tenido la oportunidad de probarla, y me encontré con un plato bastante grande, que incluye carne en polvo, arepa, morcilla, chicharrón, aguacate, huevo, maduro y frijoles colombianos. Me encantó esta combinación y estoy segura que los que aman esta gastronomía, les va a fascinar.

Luego de conversar un buen rato con Omaira y Édgar, me recomendaron las famosas empanadas colombianas, así que aproveché para probarlas y me fascinaron; son con carne y papa y traen un ají que es un poco picante, pero delicioso.

El lugar es muy acogedor y el servicio al cliente es impecable. (Rafael Pacheco Granados)

Los precios son accesibles y hay opciones para todos los gustos. Puede encontrar desayunos, como empanadas colombianas o de plátano, huevos pericos y rancheros, y arepa deliartesanal o bien opciones ticas como el delitalapinto.

El lugar cuenta con una decoración muy original. (Rafael Pacheco Granados)

Para almorzar, hay casados, olla de carne, lasagna de pollo o carne, churrasco, pastas, entre otros. O bien la famosa bandeja paisa, chicharrón colombiano, pescado frito y más. Y para completar su experiencia puede agregar algún postrecito como almojábanas, buñuelos, arroz con leche.

El negocio también ofrece bebidas típicas de Colombia como la postobón, la manzana y poly malta.

Los precios son bastante accesibles. (Rafael Pacheco Granados)

Las bebidas tienen un sabor único. (Rafael Pacheco Granados)

Esta pareja me demostró que además de hacer todo con mucho amor, son personas humildes y muy amables. También pude comprobar su buen servicio, no solo por su atención hacia mí, sino también por los clientes que estuvieron durante mi visita.

“Es muy importante para nosotros que el cliente se sienta como en casa, porque ellos eligieron venir a nuestro local, entonces sí tratamos de cuidar esos detalles, y atender lo más personalizado posible”, agregó Omaira.

Deli Artesanal se ubica en el centro de Escazú. (Rafael Pacheco Granados)

Si usted quiere visitarlos, disfrutar de un bonito lugar y deleitarse con los platillos de Deli Artesanal, puede dirigirse 150 metros sur de la iglesia de Escazú centro en un horario de lunes a domingo de 7 a.m., a 7 p.m. Para más información puede comunicarse al 8887-3128.