¡Tiene que probar este ceviche para ver si lo del nombre es verdad!

El Ceviche Directo al Pedazo abrió sus puertas hace año y medio en barrio Fátima de Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

Si usted es de esas personas a las que el ceviche le alegra la vida, debe visitar barrio Fátima en Cartago para que despierte sus sentidos, con un producto de buena calidad y un servicio al cliente único.

Y es que luego de pulsearla por las principales calles brumosas por más de 10 años, Esteban Arias logró abrir una ventanita, hace año y medio, para deleitar a sus clientes con un ceviche fresco y con una promesa particular.

Arias tiene 37 años y es chef, hace algunos años, en una fiesta que le hizo a su hija mayor, Samantha, se propuso crear un coctel diferente, algo que no se había probado y creó un ceviche de camarón, al que bautizó “Directo al pedazo”.

Horario: Todos los días abren de 12 p.m. a 3:30 p.m. y de 4:30 p.m. a 9 p.m. Se puede pagar por sinpe móvil al 6442-4478 o efectivo.

El ceviche es una verdadera delicia. (Rafael Pacheco Granados)

Y cuando logró abrir su negocio mantuvo el nombre de ese ceviche, para diferenciarse del resto y ofrecerle a los clientes una experiencia totalmente diferente.

“Hace 13 años estaba sin trabajo y en ese entonces hice un sondeo para averigüar qué come la gente y me encontré que muchas personas comen ceviche y por ahí nació la idea.

“Comencé a hacer ceviche y nos parábamos en distintos puntos, pero la Muni de Cartago nos corría de todo lado, la lluvia y muchas cosas nos impedían trabajar, pero seguíamos y salió la oportunidad de poner el local y nos ha ido bastante bien”, comentó.

Esteban Arias es el dueño del negocio. (Rafael Pacheco Granados)

Resurgir

En sus inicios habían bautizado el ceviche de una forma diferente.

“El nombre ‘Directo al pedazo’ es una ocurrencia de tantas mías, porque antes se llamaban Ceviches Arias y luego de que renombramos la empresa todo cambió totalmente

“Al inicio, como todo inicio de un negocio, fue muy duro, te puedo dar garantía de que quebramos como cien veces, pero por medio de redes sociales, especialmente Tik Tok, nos hemos levantado mucho, el tipo de marketing que hemos montado a la gente le gusta, tiene buena aceptación. Y aquí estamos, gracias a las redes sociales viene gente de todo el país”, contó orgulloso.

Arias destacó el éxito de su negocio, gracias a tres factores.

“A la gente le hace gracia los videos, les hace gracia el nombre, por el morbo que encierra y los clientes se mantienen por la calidad del producto, siguen viniendo y se hacen clientes fijos.

El ceviche se prepara todos los días, para que esté fresquito. (Rafael Pacheco Granados)

“Sin duda alguna, hay un antes y un después de redes sociales. Abrí el Tik Tok a los siete meses de abrir el local, le hice caso a Samantha, porque tenemos cuenta en Facebook, pero no tuvo tanto alcance. Cuando íbamos por 20 mil seguidores nos cerraron la cuenta”, recordó.

Esteban abrió una nueva cuenta y al día de hoy tiene casi 2 mil seguidores.

En Ceviche Directo al pedazo ofrecen tres tipos de ceviche: el clásico, de pescado; que se hace con marlin blanco. Además está el de camarón, con el que le dieron el nombre al negocio; el mixto, que es una mezcla de pescado y camarón, y el más reciente y el más buscado por los clientes: el triple viagra.

“Lleva pescado, pulpo y camarón y lo mezclo con tomate cherri, aguacate, es el que en otros lugares llaman el vuelve a la vida”, afirmó.

Y ¿cuál es la clave del éxito de su producto?

“La calidad, prefiero percibir un poco menos de ganancia, pero darle calidad a la gente. Que todo salga de primera, para que el cliente quede satisfecho y así vuelvan los clientes, y gracias a eso el negocio siempre está lleno”, manifestó.

El ceviche lo venden en diferentes presentaciones, para complacer todos los gustos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Todo un personaje

Esteban no lo piensa dos veces cuando debe hacer videos para sus redes sociales. A veces se disfraza y otras simpĺemente se muestra tal cual es, sin filtros.

“Soy muy espontáneo, extrovertido y por dicha tengo a mi esposa, Andrea, que a veces me frena, ese que ven en los videos soy yo, no hay quite, soy un pachuco de barrio, me crié en el ghetto como dicen, soy de calle completamente, ahí he trabajado, la he pulseado, siempre con brete, dándole duro, la gente nos quiere mucho, por eso, porque somos auténticos.

“Para los videos no hay guiones, a veces voy caminando y le digo al que me acompaña en el negocio, ya sea mi hermana Gabriela o a mi sobrino Keylor que me sigan la corriente y lo hacen”, dijo entre risas.

Buenos precios

La tradicional caldoza de pescado le sale en ¢1.400 y ofrecen otras presentaciones para todos los gustos. El tarrito de 8 onzas de ceviche de camarón cuesta ¢3.200, el mixto ¢3.700 y el triple viagra ¢4.200.

Además, venden ceviche en recipientes de medio kilo. El de pescado cuesta ¢4.200, el de camarón ¢6.200, el mixto ¢6.700 y el triple viagra ¢8.200.

Arias dio la razón por la cual deben visitar su negocio.

“La gente hace buenos comentarios, nos caracterizamos por dar un buen servicio al cliente, eso se ha perdido en Costa Rica y les aseguro que el ceviche es el mejor, si la gente viene y le gusta un buen ceviche me darán la razón y dirán que este mae no habla paja”, comentó.