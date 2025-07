A los ticos les preguntaron si eran felices y las respuestas generaron reacciones

Ticos fueron cuestionados sobre si son felices y las respuestas generaron reacciones. (Chrisskaizzy/TikTok)

Kaizzy, un creador de contenido argentino y que suele andar viajando alrededor del mundo, escogió Costa Rica como su destino de viaje y aprovechó para conocer más sobre nuestra cultura y gastronomía.

En uno de sus videos, realizó una encuesta para descubrir qué tan felices nos sentimos los ticos en el país.

“Sí, claro que sí, somos muy felices, en cualquier lugar armamos una buena fiesta y disfrutamos juntos...”, dijo Emilia, la primera entrevistada.

“Nosotros somos felices, por supuesto, Costa Rica es un país de libre expresión...”, destacó Marta.

“Pues sí, somos felices, no se puede negar, pero honestamente siento que la felicidad se está perdiendo poco a poco...”, expresó Randy, el último entrevistado.

Varios usuarios aprovecharon para comentar y expresar su postura: “La primera muchacha es la que tiene toda la razón, no encuentro fallo en su lógica”, “Pues yo soy muy feliz, no se me acaba la felicidad”, “Yo sí soy feliz”, “Bueno si ese mae no es feliz, que hable por él”, entre otros.