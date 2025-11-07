Competencia Nacional de Bandas llenará de música San José este fin de semana

Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre, el Anfiteatro Fidel Gamboa, en San José, será escenario de la Competencia Nacional de Bandas.

El evento arrancará a partir de la 1 p.m., ambos días, y lo mejor de todo es que la entrada será gratuita.

Competencia técnica y llena de talento

Este concurso es una competencia de escuelas de música, no de pasacalles o desfiles, lo que lo convierte en un evento más técnico y exigente, según nos explicó Sebastián Murillo, saxofonista de la banda de la escuela de música Agua Caliente, en Cartago.

La Escuela Municipal de Música de Agua Caliente de Cartago es una de las participantes. (Sebastián Murillo/Cortesía)

La pasión que mueve a los músicos

Sebastián descubrió su pasión por la música desde muy pequeño y a los 12 años ingresó a la banda, donde permaneció hasta los 26 años.

El año anterior decidió volver al grupo, motivado por su amor al arte y la emoción de compartir escenario con nuevas generaciones.

Las bandas se están preparando con todo para la competencia de bandas. (Sebastián Murillo/Cortesía)

“Es una experiencia muy linda el volver a los ensayos, ver cómo hay muchos chicos que están aprendiendo y tomando muy en serio la música como una forma de superación y hasta de modo profesional.

“Uno se sale de todo su entorno cuando toca un instrumento y se mete en un mundo en el que no preocupa nada y el tiempo se detiene, es hermoso”, nos contó.