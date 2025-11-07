Competencia Nacional de Bandas llenará de música San José este fin de semana

Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre, el Anfiteatro Fidel Gamboa, en San José, será escenario de la Competencia Nacional de Bandas.
El evento arrancará a partir de la 1 p.m., ambos días, y lo mejor de todo es que la entrada será gratuita.
Competencia técnica y llena de talento
Este concurso es una competencia de escuelas de música, no de pasacalles o desfiles, lo que lo convierte en un evento más técnico y exigente, según nos explicó Sebastián Murillo, saxofonista de la banda de la escuela de música Agua Caliente, en Cartago.
La pasión que mueve a los músicos
Sebastián descubrió su pasión por la música desde muy pequeño y a los 12 años ingresó a la banda, donde permaneció hasta los 26 años.
El año anterior decidió volver al grupo, motivado por su amor al arte y la emoción de compartir escenario con nuevas generaciones.
“Es una experiencia muy linda el volver a los ensayos, ver cómo hay muchos chicos que están aprendiendo y tomando muy en serio la música como una forma de superación y hasta de modo profesional.
“Uno se sale de todo su entorno cuando toca un instrumento y se mete en un mundo en el que no preocupa nada y el tiempo se detiene, es hermoso”, nos contó.