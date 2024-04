Conozca una hermosa catarata que es todo un paraíso en Santa Ana

Esta maravillosa catarata se ubica de Fórum 1, sobre el cañón del río Uruca, en Santa Ana.

¡Qué bonito es Costa Rica! Nuestro país cuenta con muchos destinos para ir a turistear y pasar un buen día con familia y amigos. Hay tantos rincones que no dejamos de sorprendernos con tanta belleza.

En esta ocasión queremos que usted conozca la catarata Murciélago, pero no la que se ubica en Monteverde, sino una que está en el Centro de Conservación de Santa Ana, detrás de Fórum 1, sobre el cañón del río Uruca.

Este espectacular escenario es perfecto para aquellas personas que les gusta caminar, explorar paraísos naturales y tomarse buenas fotografías.

El bosque de este sector en Santa Ana es seco y en él se pueden apreciar árboles de la zona, lagunas, tortugas, aves, etc. Las lagunas permiten que el escenario sea más bonito aún por la variedad de animalitos que tienen ahí su hábitat.

El recorrido que se realiza en este bonito lugar es de dos kilómetros aproximadamente.

El recorrido hacia esta catarata es corto, de 2 kilómetros aproximadamente, por lo que no toma mucho tiempo realizarlo; sin embargo, en el trayecto se va a topar con una piedra que tiene un montón de raíces, es como una escalera natural, y es lo que lleva más tiempo escalar.

“Esa parte la bajamos siempre rapeleando (descendiendo con cuerda) por seguridad, que eso es lo más importante. Me he topado a gente que baja sin el equipo, sin embargo, es algo que no deja de ser peligroso”, nos comentó don Karol Vargas, un guía vecino de la zona de Santa Ana y que conoce el lugar perfectamente.

Esta caminata pueden realizarla personas de nivel principiante, intermedio o avanzado, pero lo ideal es que sea asesorado por un guía que le explique cómo descender y le indique sobre el equipo necesario, como la cuerda de seguridad, por aquello de algún resbalón.

El paredón es un atractivo que llama la atención; sin embargo se debe descender con equipo de seguridad.

Cuando se realizan este tipo de recorridos en zonas de bosque y caminos desconocidos, lo más importante, además de disfrutar, es la seguridad, más si hay algún tipo de dificultad, como lo es el paredón.

“Esta es una caminata para cualquier persona, obviamente los chiquillos de 7 años para arriba. Siempre hay que recalcar el tema de seguridad, que es tan importante. He bajado con muchachos, adultos mayores, personas de contextura gruesa y lo han hecho sin problema porque lo hacemos con las medidas adecuadas”, nos conversó don Karol.

Cuando uno visita cataratas lo primero que piensa es en darse un chapuzón, pero don Karol nos dio una información muy importante que no puede omitirse y es que, el agua no es adecuada para bañarse.

Vargas argumentó que el agua de la catarata está contaminada debido a que pasa por ciertos distritos de Santa Ana, además está cerca de una zona industrial así que, aunque el escenario es muy bonito, ni se le ocurra meterse al agua ni mucho menos tomarla.

“El agua se ve transparente y el río no se ve ni negro ni lleno de espuma”, agregó don Karol. Así que aunque vea que la catarata es hermosa y sienta un ambiente fresco y relajante, lo recomendable es no sumergirse en ella.

De noche se logran también unas fotografías increíbles.

Para poder ingresar a este lindo destino no tiene que pagar nada de entrada, lo que sí puede hacer es llevar sus cositas de comer y sus bebidas, recuerde que Santa Ana suele tener un clima caliente, así que lleve buena hidratación.

Es un lugar económico, porque además de que no paga entrada, puede llevar sus propios implementos. Don Karol le recomienda llevar agua, bloqueador, ropa y zapatos cómodos y merienda, además de muy buena actitud.

Para poder llegar a este destino puede hacerlo desde cualquier vehículo y el camino es de fácil acceso. Nos comentó don Karol que los visitantes dejan el carro en un espacio entre la pista y el parqueo de Megasuper y hay buena sombra, para que lo tome en cuenta.

Don Karol Vargas es vecino de la zona y cuenta con experiencia para este tipo de recorridos.

No lo piense más y apunte en su agenda esta catarata como su próximo destino para pasarla bien y conocer un lugar más de nuestra linda Costa Rica.

Don Karol es un guía que realiza caminatas a parques nacionales y reservas, así que si usted quiere darse un tour, puede comunicarse con él por medio de su Instagram: @vargas_hiking o bien contactarlo a su número de teléfono: 8983 - 9326.

