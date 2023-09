Descubra el interior del famoso “árbol hueco” de Desamparados

Este sábado podrá participar en una caminata al árbol hueco y cerro El Tablazo en Desamparados. Facebook.

El famoso árbol hueco, que se ubica en Desamparados, le espera este sábado, para que pueda adentrarse en él y vivir una experiencia completamente diferente.

El grupo Ticotrail organiza una caminata hacia este místico lugar y también podrán recorrer el cerro El Tablazo.

Este tour es para caminantes de nivel intermedio y le permitirá caminar en total 14 kilómetros. Se saldrá de Cartago a las 5:15 a.m., de Alajuela a las 6 a.m., de Heredia a las 6:30 de la mañana y del teatro Nacional a las 7 a.m.

Esta caminata le incluye desayuno y merienda, así como personal de apoyo, en caso de que lo requiera. Cada persona debe cancelar ₡18.000.

Si desea mayor información puede escribir al 8308-6538.