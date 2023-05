Dese el chance de descubrir los más hermosos tesoros de la zona de Los Santos

Una caminata le mostrará los mejores lugares de la Zona de los Santos. Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

El próximo domingo es el día ideal para adentrarse por la zona de Los Santos, por medio de una caminata que le mostrará los paisajes más hermosos de León Cortés y Tarrazú.

Esta travesía es organizada por el grupo “Chino Caminatas” y abarca un recorrido de cinco a seis horas, el cual es ideal para caminantes de nivel principiante e intermedio.

Los organizadores llamaron a esta caminata la etapa número 13 del Camino de Costa Rica.

“El Camino de Costa Rica es un trayecto que se realiza en diferentes etapas, que atraviesa el país de costa a costa. Esta etapa es un recorrido de 13 kilómetros e inicia en el pintoresco pueblito de San Pablo de León Cortés en la zona de Los Santos.

LEA MÁS: Escazú tendrá una sabrosa feria para los más dulceros

“Esta parte del país lo tiene todo: café, manzanas, cataratas, ríos, aves y ahí es donde iniciaremos nuestra caminata y poco a poco nos vamos encaminando cada vez más a las costas del Pacífico de nuestro país, hasta llegar a Nápoles de Tarrazú, un pequeño pueblo ubicado entre Santa Juana y Mata de Caña de Tarrazú”, informó el grupo a través de su página de Facebook.

Participar en esta aventura tiene un costo de 26.000 colones y se debe reservar con la mitad. El monto incluye el traslado en microbús de lujo, frutas, café, agua, guía de la zona y asistencia en todo el recorrido.

Habrá varias salidas: de Coronado a las 5 a.m.; Moravia-Guadalupe a las 5:15 a.m.; el parqueo Coloso del Teatro Nacional a las 5:30 a.m.; Plaza del Sol a las 5:45 a.m., y Cartago centro, en Las Ruinas a las 6:15 a.m.

Para mayor información y reservaciones puede escribir al número 8393-1846.