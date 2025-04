Doctor Strange eligió un hermoso destino en Costa Rica para vacacionar

Doctor Strange anda por la Fortuna de San Carlos disfrutando de su riqueza natural y tours. (San Carlos digital/Captura)

El actor Benedict Cumberbatch, más conocido como Doctor Strange, se dejó ver en suelo tico disfrutando de un paraíso.

La noticia fue divulgada por el medio San Carlos digital.com, el cual publicó una fotografía del actor en La Fortuna, un lugar que indudablemente atrapa a cualquiera.

“Aunque su paso por la zona fue discreto, no pasó desapercibido para varios residentes y turistas que tuvieron la fortuna de cruzarse con la estrella”, explicó el medio.

El británico empezó a brillar con su papel de Stephen Hawking en la película y su nombre fue sonando cada vez más fuerte al interpretar a otros personajes como Sherlock Homes, en la serie de la BBC Sherlock; Alan Turing, en The Imitation Game; al hechicero Doctor Strange, en el Universo Cinematográfico de Marvel, y en películas como Doctor Strange, Avengers: Infinity War y Spider-Man: No Way Home.

Esta zona del país, elegida por Benedict, definitivamente fue una muy buena elección pues atrae con su imponente volcán Arenal, sus aguas termales, una gran variedad de tours, excelente gastronomía, opciones de hospedaje y mucho más.