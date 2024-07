Esta fue la playa del Caribe elegida por Verónica González para fotografiarse. (Instagram)

Verónica González disfruta al máximo cada uno de sus paseos y captura sus recuerdos en fotografías. Recientemente, les anunciamos que la exmiss Costa Rica andaba explorando el Caribe, y ahora dejó a sus seguidores ansiosos, ya que anunció que realizó una sesión fotográfica en playa Manzanillo, lugar que la tiene enamorada.

Manzanillo es una de las playas más buscadas por los turistas. Foto: Ilustrativa (Laura Rodríguez Rodríguez de la UCR)

Fue la misma Vero que compartió en sus redes un video donde explica: “Estamos en Manzanillo, yo no sabía que esta playa era tan preciosa, aquí va más o menos porque estamos contra luz, pero ustedes no saben las fotos que me acaba de tomar Mr Chino, ¿me las puede editar hoy? Para verlas de una vez, sin presiones”, mencionó la guapa presentadora.

Así que todos estamos a la espera de que la curvilínea comparta pronto los resultados de esa sesión y poder apreciar tanto su belleza como la hermosa playa que ofrece vistas increíbles.

Verónica González

Manzanillo está entre las playas más pintorescas del país y con un clima favorable casi todo el año. Es una zona muy tranquila y con una rica variedad de opciones gastronómicas. Si usted anda por esta zona, no pierda la oportunidad de visitar esta playa que se ubica a unos 14 kilómetros de Puerto Viejo.

El camino está en buenas condiciones y se puede acceder desde cualquier vehículo; incluso algunos optan por llegar en bicicleta.