Estas son las playas en las que Diego “el Mochilero” Vargas más disfruta

El periodista Diego Vargas, mejor conocido como el Mochilero de Informe 11, se caracteriza por cargar su mochila y dar a conocer unos lugares llenos de belleza que ni imaginábamos que existían.

Desde hace diez años, Diego ha tenido el placer de recorrer el país y no es para menos, ya que es uno de los pioneros en hacer recomendaciones turísticas, y por eso, no podíamos quedarnos sin preguntarle qué es lo que más disfruta de Costa Rica.

El mochilero nos confesó que le encanta la playa, le gusta el calor, sentir los pies en la arena y estar bien sentado admirando el mar con unas gafitas oscuras.

Y como él anda mochileando por todos lados, nos hizo las siguientes recomendaciones para visitar:

El paraíso caribeño

13/01/2016. Punta Uva, Limón. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

Gracias a una combinación de playas exóticas y bosques tropicales, estos lugares son un destino que no puede faltar para los amantes del mar, según el Mochilero.

“Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona, son algunas de las playas que me gustan porque te ofrecen a un lado de la calle el bosque y al otro, la playa, y ni qué decir de esas piscinas naturales que se forman en las playas del Caribe. ¡Me encantan!”, expresó.

Cuando va al Caribe, sin lugar a duda se come un rice and beans con pescado o pollo y en el cafecito de la tarde no le puede faltar, plantintá relleno de plátano maduro, “es dulcito, muy rico”, comentó.

El sabor guanacasteco

Playa Conchal en Guanacaste.

A lo largo de su costa, Guanacaste ostenta algunas de las playas más hermosas de Costa Rica, pero las favoritas de Diego son: Minas, Conchal, Danta y Blanca, ya que para él, estas son perfectas para disfrutar de un paraíso de agua celeste sin oleaje.

Cada vez que va a Guanacaste, él saborea una gallinita achotada con una tortilla palmeada, la cual es un “deleite”, como él dice.

La zona sur tiene lo suyo

Bahía Ballena se ubica en la Península de Osa. (Cortesía ICT)

La Península de Osa abarca una costa hermosa y rica con algunas de las más impresionantes playas del país, entre ellas Bahía Ballena, la cual es imperdible para el Mochilero, pero no solo por el mar, sino porque queda bien contento con la comilona que se da.

“Cuando voy a Bahía Ballena tengo un amigo que se llama Carlos Salas, él tiene una empresa de turismo, y Carlitos siempre que voy me invita a comer mariscos hechos por él, pasta con camarones o un puré muy rico con camarones o pescado dorado, todo bien fresquito”, resaltó.

Para todos los gustos

Diego creció en San Sebastián, pero nació en Guápiles, así que es orgullosamente cédula 7, y fue bautizado en San Ramón de Alajuela, por lo que él considera que lleva en la sangre el mochilear, así que no quiso quedarse con las ganas de recomendarnos otros lugares.

“Para los amantes del frío en Bajos del Toro Amarillo hay unas cataratas bellísimas, de agua celeste y para quienes disfrutan de la montaña San Gerardo de Dota es muy bonito”.

El Mochilero, que es todo un experto, considera que para conocer la naturaleza, disfrutar de la playa o admirar la caída de una catarata, no hay mejores lugares que Costa Rica.