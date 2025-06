Famoso crítico de comidas probó el gallo pinto de Costa Rica y su reacción es imperdible

Soda Tiquicia, Santa Teresa, Costa Rica. 🇨🇷 🫘No hay mucha comida local en esta playa, la verdad si es una ciudad que se siente turística, como un Puerto Escondido, o un Bali latinoamericano dicen por ahí. Pero me recomendaron mucho esta Soda para probar algunos platillos tradicionales. Siento que no valoré la joya de Gallo Pinto que me estaba comiendo porqué los dos que me comí después en otros lugares estaban bastante malos. Entonces como en todo, creo que no es el platillo como tal, es quien lo prepara. Y pues seguimos en la busqueda, nos quedan otro par de restaurantres pero creo que empezamos muy fuerte con Silvestre, pero seguimos probando. #soda #costarica #sanjose #comidatica #foodreviews #fonda #restaurante #streetfood #arenal #gallopinto #latam #santateresa