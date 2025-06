Famoso tiktoker expuso a uno de sus amigos y más de un tico se sintió ofendido. (Shutterstock)

El famoso tiktoker James Homan, más conocido como “Qué gringo pinto”, expuso a uno de sus amigos por llegar tarde y más de un tico se sintió ofendido.

“Invité a un compa tico para almorzar conmigo y reservé un lugar a las 11:15 a.m. Como a las 11:17 a.m., le llamé y le dije: ‘mae, ¿ya casi llega? Ya parqueé’, y me dice: ‘mae, apenas estoy saliendo", inició el creador de contenido.

James calculó que su amigo tardaría una media hora en llegar, pero al ver que pasaban los minutos y nada que aparecía, empezó a sospechar que tal vez a la hora que hablaron apenas se iba a bañar.

James Homan vivió acá varios años y se casó con una tica por lo que conoce mucho nuestra cultura. (Que gringo tico/Instagram)

Al final, su amigo llegó a las 12:09 p.m., casi una hora después de la hora acordada.

El video provocó todo tipo de reacciones, ya que muchos consideraron que el tiempo de espera fue demasiado y no vieron con buenos ojos la famosa “hora tica”.

“Un irresponsable y eso no representa a los ticos o por lo menos a mí no”. “No todos somos así”. “No no no, eso a mí como tica no me representa”. “Es cierto que tenemos esa fama, pero no todos somos así”. “Pésima costumbre, soy tica y no puedo con eso”, fueron algunas opiniones en el clip.