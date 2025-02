Influencer argentino dejó a los ticos sorprendidos con su inesperada opinión sobre una joya de Costa Rica

Franco Listorti sorprendió a los ticos al opinar sobre una joya de Costa Rica. (Franco Listorti/TikTok)

El influencer argentino Franco Listorti, conocido como Pinchito Pancho, sorprendió a los ticos al opinar sobre una joya de Costa Rica.

Franco visitó esta vez unas aguas termales en La Fortuna de San Carlos, un destino famoso por sus impresionantes atractivos naturales, incluyendo el imponente volcán Arenal, y aunque en ocasiones ha expresado que el país es caro, esta vez no lo dijo, por lo que algunos se quedaron esperando.

Cerca del volcán Arenal hay vistas impresionantes, y las aguas termales son uno de sus principales atractivos. Foto: Diego Benítez para LN

“Hoy vine a probar las mejores aguas termales del mundo, que están en Costa Rica. Me encantaría que pudieran tocar el agua, hasta 45 grados, no sé si ven el vapor que hay detrás de mí, pero es una barbaridad, está hirviendo. Sabía que Costa Rica es un paraíso, pero este lugar me lo terminó de confirmar, pura vida”, fueron parte de las palabras del argentino.

Franco tuvo la oportunidad de vivir esta experiencia en el reconocido hotel Baldi, el cual es muy buscado por turistas y nacionales.

“¿Y no le pareció caro? ¿O ya se acostumbró como nosotros?”, “¿Y si está carísimo? ¿O no?”, “Ya no se queja de los precios, ya se dio cuenta que esa experiencia es algo que no tiene precio”, “Yo solo voy a decir: ‘¡qué lujo!’”, “Y no me digas, te salió carísimo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

En la zona, los visitantes pueden encontrar diversas opciones para disfrutar de las aguas termales, además de actividades como caminatas, kayak, pesca, spa, así como diversas opciones de hospedaje y gastronomía.