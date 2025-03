Influencer le tiró a aquellos que dicen que Costa Rica es cara y esta fue su defensa

Víctor Alfonso Oddara, ha expresado en varias ocasiones lo enamorado que está de Costa Rica. (Captura TikTok)

Víctor Alfonso Oddara, un influencer venezolano que ha expresado en muchas ocasiones lo enamorado que está de Costa Rica, se ganó nuevamente el corazón de los ticos al echarle flores a un recurso que es considerado un lujo en otros países del mundo y a la vez le tiró a los que dicen que Tiquicia es cara.

“Gente, yo les voy a decir una cosita, aquí podrán venir miles de extranjeros y hablar mal de Costa Rica, a decir que Costa Rica es caro y todo, pero, ¿saben qué? En la mayoría de esos países no se puede tomar agua de la llave, o sea, yo cuando vine la primera vez para acá, a mí me dieron agua de la llave y yo dije: ‘ay, mae no, es para tomar’”, inició el creador de contenido.

Luego le explicaron que el agua aquí es potable, algo que lo dejó impresionado, ya que para él, el poder ducharse, cepillarse los dientes y tomar agua sin ningún problema hace que Costa Rica sea enorme, y aunque para muchos esto sea lo más normal, para él fue una experiencia increíble.

Víctor vive en el país y tiene más de 29 mil seguidores en su cuenta de TikTok, donde comparte mensajes positivos y expresa su gratitud por vivir en este lugar.