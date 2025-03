Juan Carlos Amione reveló el trato inesperado que le dieron un grupo de ticos. (Juan Carlos Amione/TikTok)

Juan Carlos de Amione, un reconocido influencer mexicano, reveló el trato inesperado que le dio un grupo de ticos, rumbo a Costa Rica.

“Estoy llegando a Costa Rica y no saben qué cabrón lo que me acaba de pasar, nunca había conocido a gente tan buen pedo como los costarricenses y, literal, aterricé hace 20 minutos, o sea en la sala de espera, antes de salir del DF, había una familia sentada al lado mío, y muy amables, sin ser invasivos ni nada, como que se me acercaron a platicar”, comentó el creador de contenido.

Luego, explicó que estuvieron conversando durante un buen rato debido a un retraso del vuelo. La familia de costarricenses era una pareja de señores y una joven de 16 años.

Cuando Juan Carlos subió al avión, notó que sus nuevos amigos estaban en los asientos de enfrente, así que pasó a vacilar y las personas alrededor también soltaron una risa. La historia no terminó allí, pues al aterrizar, mientras se bajaba, pasó algo más.

“Yo era de los últimos en desembarcar porque estaba hasta atrás y entonces ya sale todo el avión, me tardé yo un poco todavía en salir y cuando salgo, estaba la familia, los tres, esperándome”, agregó.

Los ticos lo esperaron para acompañarlo y que no fuera solo por las maletas y ubicarlo un poco, por lo que quedó en shock con tantas atenciones.

“Qué buena manera de empezar en Costa Rica, ticos, los amo. La gente de Costa Rica es demasiado amable y buena gente”, agregó. Amione también mencionó que hasta una muchacha de Migración le dio consejos para su aventura en el país.