Influencer mexicano sorprendió al decir lo que opina de San José centro

El influencer mexicano, Adrián Gingler, se ha ganado el corazón de los ticos gracias a sus videos en los que habla maravillas de nuestro país, y esta vez compartió uno que se llevó la atención debido a que menciona que San José centro es el lugar más bonito de la capital.

“El lugar más bonito de todo San José, Costa Rica, es San José centro y hoy la vamos a conocer toda”, inició Adrián.

Luego de esto compartió imágenes de los lugares que recorrió en su tour y al primero que fue es al Teatro Nacional, el cual mencionó que es precioso, habló sobre lo increíble que es e hizo una invitación a las personas.

El influencer también recalcó el mensaje que aparece en las tapas de las alcantarillas: “El mar empieza aquí, no arroje basura”. “Y hay basureros, eso me gusta, que no hay tanta basura en este lugar y se ve que cuidan el ambiente. Eso me gusta un montón de Costa Rica, en México es mucho más sucio la verdad”, explicó el influencer.

Luego de esto, mostró el antiguo edificio de Patrimonio Nacional y señaló que él hubiera dejado todo San José con arquitecturas de ese tipo gracias a lo hermoso que luce. Entre las cosas que le parecieron curiosas a Gingler es que los techos sean de latas de zinc.

El creador de contenido mostró parte de la Avenida Central, la Plaza de la Cultura, Correos de Costa Rica, entre otros y halagó la belleza de las edificaciones que hacen que la capital luzca espectacular. También hizo una invitación al Mercado Municipal de Artesanías.