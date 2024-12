Jeff On y Ricardo Arjona coincidieron sin saberlo, mientras el chamo cumplía un sueño

Jeff On y Ricardo Arjona coincidieron sin saberlo, mientras Jeff cumplía su sueño. (Cortesía)

Jeff On, el exparticipante de Nace una estrella, sigue demostrando que talento es lo que le sobra y cumplió un sueño coincidiendo con Ricardo Arjona, sin saberlo.

¿Recuerda usted que hace casi dos meses, Ricardo Arjona estuvo en Limón? Esto con el propósito de grabar un video musical. Pues resulta que durante esas mismas fechas, el venezolano aprovechó para escaparse a Puerto Viejo y grabar su más reciente sencillo: ‘Trigueña’.

Los artistas no se cruzaron, pero compartieron el mismo objetivo de aprovechar la belleza de Costa Rica y adornar sus videos con los paraísos que aquí abundan.

La producción del video fue vista como un paseo con muchas anécdotas. (Cortesía Jeff On)

La canción, que es bien movida, da la bienvenida al Caribe y refleja todo lo que las personas pueden disfrutar una vez llegan a esta zona repleta de naturaleza, música, sabor y cultura en un ambiente festivo. En la producción, además de lo hermoso del lugar, estaban de modelos sus amigas Jafet Jerez y Franciny Quirós.

“Les soy honesta, yo pensé que iba a estar así, tomándome una piña colada y ya eso iba a ser todo, pero no, me hicieron bailar. Entonces, no lo he visto, sé que la canción está chivísima pero yo no he visto porque sé todo lo que pasó ese día y estoy como aaaaah”, contó Jafet entre risas en sus redes con respecto a su participación.

Ricardo Arjona grabó 'Despacio que hay prisa' en Costa Rica (Instagram Marlon Villar)

La también exparticipante del programa del 7 aseguró estar nerviosa por ver el resultado final del video ya que lo suyo no es tanto el baile.

Jeff ha demostrado ser un artista multifacético y este proyecto representó un reto, pero también confirmó una vez más que se puede adaptar a cualquier ritmo.

“Aunque me encanta la música romántica, sé que el público me identifica con ritmos alegres y movidos, entonces quise hacer un tema con el que pudiera representar la latinidad, el sabor del Caribe y de nuestras playas, al son de la cumbia (o cumbiatón)”, recalcó el músico.

Jeff On está disfrutando el gran momento que está viviendo. (Cortesía Jeff On)

El cantante mencionó que el video fue grabado en las playas Puerto Viejo, Punta Uva y Manzanillo, tres escenarios que encantan a cualquiera y que son el rincón buscado por muchos turistas.

“El mensaje implícito del videoclip en especial, es el de fomentar el turismo en Costa Rica, en este caso como un homenaje al caribe costarricense”, contó Jeff On a La Teja.

Tanto Jeff como sus amigas Franciny y Jafet tenían como objetivo principal la grabación del video, pero no dejaron pasar la oportunidad de disfrutar unas vacaciones en la zona. Y es que con tanto encanto, ¿quién podría resistirse?

“Aprovechamos la ocasión para también conocer la zona y disfrutar del turismo local”, agregó el joven.

Jeff On, Jafet Jerez y Franciny Quirós tienen una amistad muy bonita. (Cortesía Jeff On)

Puerto Viejo es un atractivo que destaca gracias a sus playas de arena blanca que son perfectas para surfear, además, cuentan con diversas alternativas de hospedaje y restaurantes. Los visitantes pueden explorar los diversos destinos y empaparse de la cultura limonense, que es fascinante.

Este nuevo sencillo del exparticipante de Nace una estrella es un gran logro para él y es señal de que su sueño se mantiene vivo y que además sigue trabajando con pasión para alcanzar nuevas metas en su carrera musical.

“Me llena de gran satisfacción poder hacer lo que me gusta, que es cantar. Y como artista, desarrollar mis propios proyectos es algo que me hincha el corazón de orgullo”, indicó orgullosamente.

El paso por Nace una estrella le ha dado muchas oportunidades. (MAYELA LOPEZ)

Si usted quiere escuchar la canción, le contamos que ya está disponible en todas las plataformas, perfecta para acompañar un paseo o cualquier momento del día, gracias a su ritmo pegajoso. El artista lo que busca principalmente es resaltar la belleza y el encanto del Caribe a través de su música.

“Más allá de los números en plataformas, la satisfacción está en tener la oportunidad de dejar fluir mi potencial creativo. Y sigo trabajando en próximos proyectos, voy a seguir sacando temas propios y otros formatos de versiones”, explicó el cantante.

Jeff ha aprovechado al máximo la oportunidad que tuvo al ser participante del programa de Teletica y su trabajo ha sido compensado en gran manera, por lo que este sencillo es parte de los frutos de su esfuerzo.