Joven se vino a Costa Rica por el amor de un tico y terminó viviendo una pesadilla. (Luz M. Rodríguez/TikTok)

Luz M. Rodríguez, creadora de contenido colombiana, se vino hasta Costa Rica por el amor de un tico y terminó viviendo una pesadilla.

“¿Cómo terminé en Costa Rica? Es una pregunta interesante. Todo empieza cuando un tico me enamoró, me engañó, fue a Colombia por mí, viajó conmigo, estuvimos un año hablando, conociéndonos… me pintó un castillo, una princesa, un príncipe, una vida de cuento de hadas. Y cuando llegué a Costa Rica, me dejó abandonada en pleno centro de San José a las 3 a. m., con las maletas y todo“, contó Luz.

La joven explicó que era su primera vez en el país y que, motivada por el supuesto futuro en pareja, dejó todo incluso a su familia.

Rodríguez tiene experiencia en coordinación logística, servicio al cliente y además habla inglés, pero apostó por el sueño de construir una vida junto a él.

Tras quedar plantada, logró contactar a la madre del joven, quien le explicó que él tenía un diagnóstico de bipolaridad. Luz había compartido un año entero con esa persona sin conocer esta condición.

Una amiga la fue a recoger en San José y finalmente se quedó en el país para conocer. A pesar de la dura experiencia, Rodríguez quiso dejar claro que no generaliza su vivencia con todos los costarricenses.

“De igual manera no voy a generalizar a los ticos porque me caen muy bien y he hecho amistades aquí, increíbles y amistades que me llevaron a conocer Pavones, Golfito, lugares lindos aquí en Costa Rica. Amo el país, me ha encantado todo, amo comer pinto”.