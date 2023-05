La caminata ideal le espera: un tour de Tapantí al Humo de Pejibaye en Cartago

El Guarco Hiking Team organiza un recorrido por Tapantí y el Humo de Pejibaye. Facebook.

Viva toda una aventura en Cartago, recorriendo Tapantí y llegando al Humo de Pejibaye.

Este tour forma parte del camino a Costa Rica, organizado por El Guarco Hiking Team y se llevará a cabo el domingo 4 de junio.

Si desea participar debe cancelar 12 mil colones, ese dinero le incluye coordinador de viaje, transporte ida y vuelta y guía. Los espacios se reservan con ₡6 mil.

Los organizadores recomiendan llevar desayuno y el monto no incluye el almuerzo.

Para esta caminata tienen previstas varias salidas: del Teatro Nacional a las 5:30 a.m., de Las Ruinas de Cartago a las 6:10 a.m. y de Paraíso a las 6:25 a.m.

Para mayor información y guardar su campito puede hacerlo al 7055-0611.