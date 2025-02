¿Las ballenas jorobadas pueden tragar humanos? Los expertos lo aclaran

Costa Rica cuenta con diferentes destinos para observar ballenas jorobadas. Foto: ICT (Cortesía ICT)

El pasado sábado 8 de febrero se viralizó un video en el que un joven venezolano fue tragado y expulsado por una ballena jorobada en las aguas de Chile.

Esta situación generó muchas dudas y hasta despertó temor en algunos al imaginarse vivir una experiencia similar. Sin embargo, expertos en biología marina y comportamiento animal aclararon que es, físicamente, imposible que esto suceda.

Estos animales marinos se alimentan, principalmente, de krill, plancton y peces pequeños, no de seres humanos, ya que no forman parte de su dieta natural y su sistema digestivo no está diseñado para procesarlos. Por lo tanto, los casos reportados son, extremadamente, raros y se consideran accidentes, ya que la ballena podría haber tragado, accidentalmente, a la persona junto con su comida.

Diego Reina Anduze, director de 7 Maravillas Naturales de América, explicó que, a pesar de estos incidentes reportados, invita a la comunidad a seguir disfrutando de los espacios naturales, incluyendo aquellos donde habitan estos seres vivos.

Aunque no es físicamente posible, es necesario seguir las recomendaciones para evitar accidentes. (Siete Maravillas Naturales de América/Sandra Ivette Briceño)

“Estos encuentros son eventos aislados y no deben generar un miedo generalizado hacia estos magníficos animales. La naturaleza nos ofrece experiencias únicas y enriquecedoras, y es importante que sigamos explorándola con respeto y admiración”, explicó Diego.

De igual forma, se recomienda a las personas mantener una distancia segura y evitar acercarse demasiado cuando haya ballenas jorobadas. Además, es aconsejable navegar acompañados para garantizar mayor seguridad.

Costa Rica es uno de los destinos más destacados a nivel mundial para la observación de ballenas y otras especies. Los amantes de la vida marina pueden disfrutar de su presencia en diversas regiones del país, como la Península de Osa, Golfo de Papagayo, Tamarindo, Uvita, Golfo de Nicoya y Manuel Antonio, en diferentes temporadas del año.

Las ballenas se pueden observar en diferentes temporadas. (Siete Maravillas Naturales de América/Sandra Ivette Briceño)

Según National Geographic, el Parque Nacional Marino Ballena se encuentra entre los 10 mejores destinos para avistar ballenas jorobadas, así que somos muy afortunados y, definitivamente, hay que vivir la experiencia.

Al planificar un tour de avistamiento en el país, es importante tomar en cuenta que, aunque no se puede garantizar un avistamiento, en la temporada adecuada y con algo de suerte, las probabilidades de ver a estos majestuosos animales son altas.

Los meses ideales para observar las especies son enero, febrero, agosto y setiembre, ya que durante este período las ballenas están en su temporada de apareamiento y parto, lo que aumenta, considerablemente, las oportunidades de observarlas.