Maluma disfruta de una de las playas más paradisíacas de Costa Rica

Maluma se encuentra en una de las playas más lindas de Costa Rica. (Redes/Instagram)

El cantante colombiano Maluma está disfrutando de unos días de descanso en Tamarindo, Guanacaste, considerada una de las playas más paradisíacas de Costa Rica.

Según información de Migración, el intérprete de “Felices los cuatro”, cuyo nombre real es Juan Luis Arias London, ingresó al país el pasado 10 de octubre.

Pese a que compartió historias en redes sociales desde Nueva York para despistar, la realidad es que se encuentra relajándose y aprovechando las olas perfectas para surfear en la costa pacífica del país.

No es la primera vez que Maluma viene el país. (Redes/Instagram)

Maluma anda de paseo por Guanacaste. (Redes/Instagram)

Varios locales tuvieron la oportunidad de interactuar con el cantante, quien amablemente pidió no difundir nada en redes sociales. Aun así, el video publicado por Erica Córdoba en su cuenta de TikTok se ha viralizado y ha generado decenas de comentarios sobre la visita del artista.

Maluma ha logrado combinar privacidad con cercanía durante su visita, demostrando que incluso en vacaciones, su carisma y sencillez logran conectar con los fans que lo reconocen en la playa.