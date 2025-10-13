Turismo

Maluma disfruta de una de las playas más paradisíacas de Costa Rica

Maluma se relaja en Costa Rica entre arenas blancas y olas perfectas para surfear

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas y Hillary Chinchilla Marín
Maluma se presentó en el cierre de PicNic 2025
Maluma se encuentra en una de las playas más lindas de Costa Rica. (Redes/Instagram)

El cantante colombiano Maluma está disfrutando de unos días de descanso en Tamarindo, Guanacaste, considerada una de las playas más paradisíacas de Costa Rica.

Según información de Migración, el intérprete de “Felices los cuatro”, cuyo nombre real es Juan Luis Arias London, ingresó al país el pasado 10 de octubre.

Pese a que compartió historias en redes sociales desde Nueva York para despistar, la realidad es que se encuentra relajándose y aprovechando las olas perfectas para surfear en la costa pacífica del país.

Maluma se presentó en el cierre de PicNic 2025
No es la primera vez que Maluma viene el país. (Redes/Instagram)
Maluma se presentó en el cierre de PicNic 2025
Maluma anda de paseo por Guanacaste. (Redes/Instagram)

Varios locales tuvieron la oportunidad de interactuar con el cantante, quien amablemente pidió no difundir nada en redes sociales. Aun así, el video publicado por Erica Córdoba en su cuenta de TikTok se ha viralizado y ha generado decenas de comentarios sobre la visita del artista.

LEA MÁS: Maluma derrochó amor y pasión en Costa Rica antes de cantar en Picnic

Maluma ha logrado combinar privacidad con cercanía durante su visita, demostrando que incluso en vacaciones, su carisma y sencillez logran conectar con los fans que lo reconocen en la playa.

Maluma disfruta de una playa tica
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
MalumaMaluma en Costa RicaplayaCosta RicaColombia
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.