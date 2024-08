Marcela Negrini robó suspiros con un llamativo traje de baño en Punta Uva. (Instagram)

Marcela Negrini se fue a disfrutar de las maravillas de playa Punta Uva, donde su impresionante figura resaltó y combinó perfectamente con la belleza del entorno.

Un vestido de baño de dos piezas con colores turquesa, rosado y fosforescente, combinado con unos llamativos lentes de sol, hicieron que no pasara desapercibida, pues resaltaron su curvilínea silueta, que también se llevó todas las miradas.

“No sabemos lo que nos depara el mañana, así que no te enojes por mucho tiempo, aprende a perdonar y amar con todo tu corazón. No te preocupes por la gente que no te quiere. Disfruta de los que te aman”, fueron las palabras de la modelo que reflejan la reflexión que experimentó durante su paseo en el lugar que la inspira.

Esta fue una de las fotografías compartidas por Marcela Negrini. (Instagram)

El Caribe es uno de los lugares favoritos de Negrini y donde aprovecha para irse a vacacionar de vez en cuando y no es para menos, pues sus playas gozan de gran belleza y si hablamos de playa Punta Uva, cuenta con aguas cristalinas y muchos árboles para refrescarse del sol, además de su oleaje espectacular.

Los visitantes pueden disfrutar de actividades como snorkeling, kayak, paddling, entre otras. Desde San José hay aproximadamente 225 kilómetros y para llegar se puede tomar la Ruta 32, Ruta 241 y Ruta 36 y se tarda alrededor de cuatro horas.