Marianela Valverde se sumergió en una catarata en Jacó y envió un potente mensaje

Marianela Valverde aprovechó su visita a Jacó, en Puntarenas, para enviar un mensaje a sus seguidores, resaltando la belleza de Costa Rica y promoviendo el turismo nacional.

“Podríamos aprovechar más de nuestro país, que es riquísimo en turismo, aprovechar más de nuestro país y sacarle el jugo, porque Costa Rica es un paraíso, y se lo dice una persona a la que le encanta viajar, que gracias a Dios nos ha dado la posibilidad de poder conocer diferentes lugares y destinos tanto dentro como fuera, y no me deja de sorprender. No me canso de decirlo: este va a ser mi país número uno y lo amo, es maravilloso, así que saquémosle el jugo”, indicó la creadora de contenido.

Marianela aprovechó la belleza del lugar para disfrutar de un tour a caballo, rodeada de naturaleza, y se sumergió en una catarata, donde capturó videos impresionantes de su experiencia.

Jacó es una zona que ofrece diversas opciones más allá de su ambiente playero en Jacó Beach, playa Blanca y Mantas. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como surf, canopy, tours en bicicleta e incluso explorar el Parque Nacional Manuel Antonio.